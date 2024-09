Do kráv sa zamiloval, keď trpel anorexiou. Hospodár Martin žije s manželkou, ktorú farma nezaujíma

„Jéj, my máme takéto kozliatka?“ spýtala sa ho manželka Katka, keď v televízii videla reportáž z ich vlastnej farmy. Hospodár Martin Bagar sa nad manželkiným nezáujmom o ich hospodárstvo len zasmeje, on je ale farmárom dušou aj telom. Rodák z veľkomesta začal mať k hospodárskym zvieratám vzťah ako štvorročný, keď sa pre anorexiu musel ísť liečiť.

Anorektické dieťa

Ako dieťa bol vraj ako záchodový pavúk. Mal tenké a dlhé nohy a ruky a nafúknuté bruško. „Mama sa snažila, trápila sa so mnou, aj s doktorkou, prosto som nepriberal,“ spomínal pre sme Martin Bagar, ktorému mama hovorila, že napriek tomu, že jedol, vyzeral ako taký „Dežo Bangladéžo“. O chlapovi ako hora, ktorý dnes prekypuje pozitívnou energiou, by nikto nepovedal, že ako štvorročné dieťa mohol trpieť anorexiou.

Lekárka ho preto poslala do detskej ozdravovne v Janovej Vsi a mesiace, ktoré tam strávil, ho ovplyvnili na celý život. „Doslova ma to farmársky ovplyvnilo. Tam som stretol prvýkrát v živote kravy, zamiloval som sa do nich a nepustilo ma to už celý život,“ hovoril pre Topky Martin, pre ktorého bol výsledok pobytu úplne zázračný. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátil nielen s plnými líčkami, ale aj s jasnou predstavou, čo bude robiť v živote.

„Mama mi hovorila, že keď som sa odtiaľ vrátil, nič z môjho oblečenia som nezapol, nohavice, bundu, svetrík, všetko mi učiteľky ponastavovali gumičkami, aby som nemal holý pupok. Skutočne to pomohlo a vyliečili ma tam. A tam som sa zaľúbil do kráv, preto som dnes farmárom,“ spomínal chlapec z Bratislavy, ktorý keď zbadal pasúce sa kravy, zmenili mu život.

Stredoškolská láska

Martin vyštudoval lesníctvo v Banskej Štiavnici, po škole mal horáreň, kde mal na starosti 600 hektárov lesa. Žil tam s malou dcérkou aj manželkou, ktorú si bral ako mladý 18-ročný chlapec.