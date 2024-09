Zaľúbil sa do Gombitovej, no vybral si inú. Lehotský je s Helenkou 50 rokov, aj keď bol tvrdohlavý egoista

Niekdajší líder skupiny Modus priznáva, že podobne ako Meky Žbirka, aj on prechovával k Marike Gombitovej nežné city.

Hudba mu veľa dala, ale aj vzala. „Vlastné deti som si veľmi neužil a s rodinou som veľa času netrávil,“ posťažoval sa ešte pred pár rokmi v rozhovore pre denník Korzár Janko Lehotský s tým, že v časoch najväčšej slávy Modusu a neskôr aj Elánu nebol takmer nikdy doma. Ocitol sa totiž vo víre vážnej muzikantskej mašinérie, ktorá ho doslova pohltila. Všetko vtedy nechal na manželku Helenu, ktorá to po boku populárneho hudobníka nemala ani zďaleka jednoduché.

Foto: Wikimedia Commons, Pavol Frešo

„Vydržala to s muzikantom, ktorý bol pomerne veľký egoista a snažil sa niečo tvrdohlavo a za každú cenu presadiť,“ skonštatoval sebakriticky hudobník, ktorý navyše priznal, že rovnako ako jeho kolega z brandže Meky Žbirka, ani jemu nebola v istom období jeho života ľahostajná ich kolegyňa, speváčka Marika Gombitová. Napriek ťažkým časom to však s Jankom jeho Helenka vydržala a dnes sú spolu takmer 50 rokov. „Teraz už na nich konečne mám čas,“ hovorí spokojne Janko, ktorý si chvíle s rodinou a vnúčatami v súčasnosti už naplno užíva.

Nebolo mu to cudzie

Janko Lehotský sa narodil 16. apríla 1947 v Bratislave. „Rovnako ako Charlie Chaplin, len o 58 rokov neskôr,“ žartuje vo svojej knihe Janko Lehotský: Vidíme sa čo nevidieť. Do kontaktu s umeleckým svetom prišiel už ako malý chlapec, mal vtedy len štyri roky. „Pamätám sa, ako som sa po prvý raz udomácnil na pódiu. Nebolo mi to celkom cudzie, veď javisko som mal hneď vedľa v Tatra revue. Ako štvorročný som dostal pozvánku zahrať si kozliatko v jednom divadelnom predstavení,“ spomína v autobiografii muzikant.

Mama, primabalerína, choreografka a pedagogička Ella Fuchsová-Lehotská, z neho však chcela mať tanečníka, a tak ho prihlásila na baletné konzervatórium. „No, keby to tak ostalo, tak by som už aspoň bol na penzii, nie? Hehe. Keď však vidím svojich spolužiakov z konzervatória, tak som rád, že som sa rozhodol inak. Tanec človeka ,zožerie' psychicky, ale najmä fyzicky,“ povedal v rozhovore pre denník Korzár Janko Lehotský a dodal: „Nehovorím, že cesta, ktorú som si potom vybral ja, je ľahšia, ale som rád, že to takto dopadlo.“

Človek pri nej nerozmýšľa ani nestarne

Ako sám vraví, hudba bude preňho vždy prioritou. Mal k nej napokon blízko už v detstve, od ôsmich rokov totiž hral na husliach a neskôr sa venoval aj klavíru. „Muzika je taká, že pri nej človek nerozmýšľa a ani pri nej nestarne. Aspoň sa mi zdá,“ myslí si hudobník.

Keď v roku 1972 nastúpil do skupiny Modus a potom sa o dva roky neskôr stal jej lídrom, bolo rozhodnuté, akým smerom sa bude jeho život ďalej uberať.