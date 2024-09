Babička našla v potoku kameň, ktorý používala ako zarážku do dverí. Išlo o poklad nevyčísliteľnej hodnoty

Niekoľko dekád ho používala ako obyčajnú zarážku, no keby vedela, akú ma hodnotu, určite by s ním naložila inak. Babička z Rumunska našla pred mnohými rokmi takmer štvorkilový kameň, ktorý si z potoka odniesla do svojho domu. Aj keď sa do jej domu v obci Colți vlámali zlodeji šperkov, drahý kameň neukradli. Prišli tak o cenný úlovok.

Starý niekoľko miliónov rokov

Rodina babičky pre EL PAÍS potvrdila, že lupiči vzali staršej žene len niekoľko zlatých šperkov malej hodnoty, a jantárový drahokam úplne prehliadli. Keď babička dva roky po páde komunizmu zomrela, dom po nej zdedil jej príbuzný, ktorý kameňu venoval oveľa viac pozornosti ako lúpežníci. Predpokladal, že to nie len taký obyčajný kameň.

V Rumunsku sú totiž najväčšie náleziská jantáru a práve v tejto oblasti sa ho nachádza hojne. Nový majiteľ domu teda odovzdal štátu a ten ho ihneď zaradil medzi národné poklady. Posunuli ho odborníkom do Poľska, ktorí potvrdili, že by mohlo ísť o jantár starý 38,5 až 70 miliónov rokov.

Neuveriteľná hodnota