A okraje máš kde? Všetci žiaci mali kedysi rovnaké školské pomôcky, toto im v taškách nesmelo chýbať

Školský rok je už v plnom prúde. Dnes na pultoch obchodov dostať školské tašky a pomôcky od výmyslu sveta, tí, ktorí chodili do školy pred rokom 1989, si určite spomenú na rovnaké zošity, verzatilky, peračníky na magnet, ale aj kožené aktovky, z ktorých niektoré, vďaka hrubej koži, vyzerali ako otcova taška na náradie. Pri pohľade z dneška je to poriadne retro. Spomeniete si, čo všetko ste do školy nosili vy?

Vyfasovali všetko, čo potrebovali

Dnešní školáci by sa zrejme zatvárili veľmi prekvapene, keby dostali učebné pomôcky, ktoré používali ich rodičia a starí rodičia. Výnimkou by neboli ani kožené školské tašky, ktoré nepatrili k tým pomôckam, ktoré sa deťom kupovali pre ich krásu.

Ako pripomínajú Nitra noviny, aktovky, ktoré by dnešné deti považovali skôr za nevkusné a ortopédi za nebezpečné, si napokon viaceré deti aspoň skrášľovali nálepkami z rozprávok Walta Disneyho. Na druhú stranu, aspoň si vzájomne nemali čo závidieť.

Tašky boli takmer jedinou vecou, ktorú bolo treba kúpiť pred príchodom do školy. V nej sa totiž vyfasovalo všetko, čo žiaci potrebovali. Perá, ktoré za sebou zanechávali atramentovú spúšť alebo drsné zošity, do ktorých sa museli ručne rysovať okraje. Vetu „A okraje máš kde?" si zrejme pamätá každý dospelák v strednom veku. Školáci dostali aj pravítka či ceruzky. Zo školy tak všetci odchádzali pomerne slušne nabalení a ťažké tašky malé deti niesli na svojich chrbtoch iba s námahou.

Progresky, klovatina aj legendárne jarmilky...