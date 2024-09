Príde blondína a prevráti ti život naruby, vravela mu veštica. Táňa Radeva pri Mirovi našla svoje šťastie

Bulhari vraj tomu hovoria „lika pri lika“. „My sme také staré obrúsené kamene, ktoré k sebe pasujú. Naše najkrajšie dielo je naše manželstvo, ale to sa nepodarí vytvoriť len tak,“ hovorila otvorene obľúbená herečka Táňa Radeva. Keď stretla pred vyše 43 rokmi svojho manžela Miroslava, bol to podľa nej ako blesk z neba. Šarmantný výtvarník bol však v tom čase ženatý a otec dcéry. Raz mu však veštica povedala, že do jeho života príde blondína, ktorá mu prevráti život naruby.

Mamka chcela rodiť aspoň v Michalovciach

Východniarka telom aj dušou. Táňa Radeva sa narodila v Michalovciach, vyrastala v Trebišove a aj prvé pracovné skúsenosti získala v Prešove a Košiciach. Nechýbalo podľa nej veľa a bola by rodená Sobrančanka.

„Keď moja mamka išla rodiť, vtedy s ockom učili v dedine Bežovce. Ona ako dievča z Banskej Bystrice, teda väčšieho mesta, chcela, aby som sa narodila 'aspoň' v Michalovciach. Tak v sanitke povedala, že vydrží do Michaloviec, aj keď to bolo oveľa bližšie do Sobraniec. Nech mi odpustia všetci Sobrančania. Mne osobne by nevadilo, keby som sa tam narodila, ale čo už s ambicióznymi matkami,“ hovorila kedysi pre Korzár Táňa, ktorá sa narodila do učiteľskej rodiny.

Ty sa podobáš na moju prvú lásku

Ona chcela byť najskôr lekárkou, no slovenčinárka ju v poslednom ročníku na gymnáziu presvedčila, aby skúsila herectvo. Dovtedy totiž vyhrávala všetky recitačné súťaže, a tak si povedala, prečo nie. „Podám si dve prihlášky a na talentovkách aspoň uvidím živých hercov,“ hovorila si vtedy Táňa, ktorá prijímacie skúšky nebrala vážne a možno aj preto ju vybrali. V Bratislave spoznala aj svojho manžela, výtvarníka Mira Radevu, do ktorého sa zaľúbila v čase, keď bol ženatý.

Cestou na autobus ich zoznámila kamarátka Anka a keď Táňa pri čakaní na autobus číslo 39 smerom na vysokoškolský internát uvidela Mira vo svetle pouličných lámp, bola z neho paf. „Máš úsmev ako Gérard Philip, môj obľúbený herec,“ povedala mu. „A ty sa podobáš na moju prvú lásku,“ povedal jej Miro. Kamarátka, ktorá ich zoznámila, poznamenala, že z tohto by aj niečo mohlo byť. „Ťažko, ja som ženatý a mám dcéru,“ odvrkol výtvarník. Osud však chcel niečo iné.