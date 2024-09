Cez noc pre ňu vytrhal v Sobranciach všetky červené ruže. Z mladíka s okuliarmi vyrástol známy Slovák

Spočiatku to bola jednostranná láska, no on sa odmietal vzdať a začal o jej srdce bojovať. V jednu noc z mestského parku vytrhal všetky kvitnúce ruže a s lístočkom, na ktorý nakreslil srdce s venovaním, ich položil pred dvere jej rodičovského domu. Aj keď v tom čase malo oňho záujem množstvo žien, on to vôbec nevnímal. Jeho srdce už vtedy patrilo len tej, pre ktorú ozbíjal celý mestský park v Sobranciach. Dnes je z chlapca z fotografie azda najznámejší slovenský odborník na ženskú krásu.

Spoznávate na fotografii známeho Slováka?