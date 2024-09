Na Slovensku privítame výnimočného hosťa: Zavíta sem uznávaný kanadský lekár a spisovateľ Gabor Maté

14. septembra privítame na Slovensku výnimočného hosťa - svetovo uznávaného kanadského lekára, terapeuta a autora bestsellerov Dr. Gabora Matého. Jeho návšteva predstavuje významnú udalosť, ktorá vzbudila obrovský záujem nielen v našich končinách, ale aj na celosvetovej úrovni.

Dr. Maté, známy odborník na traumy a prepojenie ľudského tela s mysľou, vystúpi na vypredanom podujatí v Bratislave pred publikom z celého sveta. Jeho prednášky, ktoré na internete zasiahli stovky miliónov ľudí, prinášajú revolučné myšlienky, ktoré menia vnímanie nášho zdravia a potenciálu pre spokojnejší život a lepšiu spoločnosť.

„Ozývajú sa nám záujemcovia z rôznych kútov sveta - od USA až po Indiu. To zdôrazňuje nielen významnosť návštevy Dr. Matého, ale aj celosvetový záujem o jeho posolstvo,“ uviedol Michal Marguš, ktorý túto svetoznámu osobnosť priviedol na Slovensko po prvýkrát.

Pred svojím príchodom na Slovensko, kde sa narodila jeho matka, Dr. Maté vystúpi aj na prestížnych podujatiach v Oxforde a Rotterdame, ktoré sú rovnako vypredané.

„Je to pre mňa stále neuveriteľné. Keď som sa ho pred vyše rokom na konferencii v Budapešti spýtal, prečo ešte neprišiel na Slovensko a on mi odpovedal, že ho ešte nikto nepozval, vedel som, že je to príležitosť. Odvtedy sme s mojím tímom usilovne pracovali na tom, aby sme jeho návštevu zrealizovali,“ doplnil Marguš z Kompasu Regenerácie.

80-ročný charizmatický Dr. Maté, ktorý nedávno urobil rozhovor s Princom Harrym a bol hosťom vo svetoznámych podcastoch ako Jay Shetty, Joe Rogan, Tim Ferriss či Rich Roll, venuje niekoľko hodín Slovákom počas celodennej konferencie v A4 Studiu v Bratislave. Podujatie bolo presunuté do väčších priestorov kvôli mimoriadnemu záujmu.

„Jeho učenie je prevratné a jeho knihy majú silný odkaz pre dobu, v ktorej žijeme. Myslím si, že majú silu meniť naše vnímanie samých seba, nášho zdravia a nášho potenciálu pre spokojnejší život,“ povedal Peter Krištofovič, slovenský speaker, autor a podnikateľ, ktorý sa stal jedným z ambasádorov podujatia.

„Gabor Maté otvára v spoločnosti témy, ktoré sú životne dôležité a prebúdza autentickosť a pravú podstatu v každom z nás. Ak neuzdravíme rany z detstva, tieto bolesti v nás naďalej žijú a nenápadne ovplyvňujú každý náš krok, každé rozhodnutie. Gaborová práca, jeho knihy nám dávajú návod, ako začať žiť s otvoreným srdcom a pravou vnútornou silou,“ dodala Ivana Molnárová, bývalá riaditeľka Profesia.sk a druhá ambasádorka Matého návštevy.

Hlavnou témou prednášky na Slovensku bude vplyv toxickej kultúry na naše zdravie. Tí, ktorí sa na podujatie nedostanú, môžu sledovať Dr. Matého cez livestream, ktorý bude prebiehať priamo z dejiska a prístup na toto živé vysielanie je možné získať na: gabor.kompasregeneracie.sk.

Súčasťou jeho vystúpenia bude aj workshop, na ktorom sa účastníci naučia identifikovať dve separácie, ktoré západná spoločnosť uvalila na zdravie a pohodu obyvateľov, vymenovať tri chronické stavy, ktoré súvisia so stresujúcim sociálnym prostredím a tiež sa naučia definovať posun, ktorý by podporil zdravšiu populáciu.

„Prichádzajú nám žiadosti o akreditáciu zo zahraničných médií, no my chceme dať priestor predovšetkým slovenským novinárom, aby mohli túto jedinečnú príležitosť využiť na prinášanie dôležitých tém do našej spoločnosti,“ dodal Marguš k podujatiu, ktoré získalo podporu aj od Ligy za duševné zdravie.