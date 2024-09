Miluje ich celá jej rodina. Pirohy podľa Michaely Čobejovej nezabudnite posypať tradičnou koreninou

Pri plnení pirohov dávajte pozor na to, aké je cesto zvnútra.

Vydávala sa mladá. V tom čase vedela navariť maximálne čaj alebo kávu a keď po troch hodinách príprav manželovi konečne na stôl priniesla hotovú hovädziu polievku, našiel v nej rozvarenú škatuľku od zápaliek. Herečka Michaela Čobejová na takéto príhody dnes spomína s úsmevom na tvári a svojej mame, ktorá ju v mladosti nikdy nasilu nedržala v kuchyni, je veľmi vďačná.

Miluje ich celá rodina

„Keby ma do varenia nútila, možno by som k nemu nadobudla odpor. Takto som sa, za pomoci pokusov a omylov, postupne naučila variť všetko a presne tak, ako potrebujem,“ hovorí pre Korzár známa herečka, ktorá je dnes už skúsenou kuchárkou a najradšej varí bez receptov.

Obľubuje prípravu pečeného kurčaťa, perkeltu aj rýb, no najväčším ternom sú v jej rodine cestoviny. „Okrem pirohov či halušiek milujeme domáce cestoviny na rôzne spôsoby. No cesto na ne miešam vždy v robote. Niekoľkokrát do týždňa ich jeme len tak, s paradajkovou omáčkou a vôbec sa ich neprejeme,“ prezradila Dobrému jedlu.

Vyskúšajte si jej fantastické pirohy.

Pirohy Michaely Čobejovej