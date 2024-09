Posledný odkaz známeho českého psychológa pred tragédiou: Čo je v živote naozaj dôležité? Len jediná vec

Pomáhal druhým, nakoniec sa zrejme sám rozhodol ukončiť vlastný život. Nečakaný odchod známeho českého psychológa Radka Ptáčka mnohých šokoval, no spoločnosť zároveň upozornil na to, že psychické ťažkosti si nevyberajú a to bez ohľadu na profesiu. Pred svojím odchodom však jediným odkazom na sociálnej sieti všetkým pripomenul, čo je v živote naozaj dôležité. Mnohým naskočili pri čítaní zimomriavky.

Čo je v živote naozaj dôležité?

Napriek mrazivým okolnostiam sa muž, ktorý sa roky venoval aj prevencii samovrážd, na tomto svete rozhodol zanechať veľavravný odkaz.

„Keď by som mal povedať, po 25-tich rokoch v psychológii - čo je v živote dôležité? Láska, láska, láska...vlastne nič iné," vyznal sa 48-ročný psychológ na sociálnej sieti 1. septembra, v momentoch, kedy vedel, že tu už dlho nebude.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/radekpta/posts/pfbid02xWVmnBgqwCFodBe4SVcynBBKPntjcDfT5piwn7c5BnYy8jRWTu7B8vLp8Ei7pcCPl

Starajte sa o vzťahy

„Starajte sa o vzťahy, pretože jedine dobré vzťahy vám dajú dobrý život. Môžete dobre jesť, športovať, ale keď nemáte dobré vzťahy, je to aj tak jedno. Nehľadajte elixír dlhého života, máte ho možno vedľa seba. Starajte sa o toho druhého viac ako o seba,“ vyznal sa s tým, že to, čo v živote naozaj zabíja, je samota.

„Samota vás zničí. Pomaly a bolestivo. Vzťahy vás udržujú pri živote a dajú vám život „večný a vďačný“. Milujte život. A áno, k mojej obľúbenej téme: naozaj nebite deti, naozaj to je úplne zbytočné a ide to lepšie aj bez toho. Nezabúdajte, že deti by sa s vami mali cítiť bezpečne. Nie sa báť, kedy zasa nejaká priletí,“ uzavrel jedny zo svojich posledných slov.