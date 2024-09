FOTO: Niet pochýb o tom, kto je otec. Seriálový Frasier ukázal syna, ktorý vyzerá ako jeho kópia

„Bol som požehnaný tým, že som dostal šancu prežiť niekoľko životov. Je to pre mňa veľké zadosťučinenie,“ hovorí pre portál Page Six Kelsey Grammer, ktorý po turbulentných rokoch zažíva konečne chvíle rodinnej pohody. Herec, ktorý sa do sŕdc fanúšikov na celom svete zapísal ako rozhlasový psychiater Frasier Crane, je sedemnásobným otcom a všetci sa teraz zhodujú, že jeho syn Jude, ktorý práve oslávil 20 rokov, je jeho vernou kópiou.

Oženil sa aj so striptízovou tanečnicou

Málokto by to naňho povedal, ale herec Kelsey Grammer má za sebou náročné životné momenty a stabilitu sa mu dlhé roky nedarilo nájsť ani vo vzťahoch. Prvé neúspešné manželstvo s inštruktorkou tanca, s ktorou mal dcéru, skončilo po ôsmich rokoch, pričom posledných šesť rokov už spolu ani nebývali. Neskôr sa po rozvode oženil so striptízovou tanečnicou, pri ktorej prežil násilie.

„Pľula mi do tváre, fackala ma, kopala, okuliare mi rozbíjala o hlavu, rozbíjala okná a ničila mi fotografie mojich blízkych. Stále sa mi vyhrážala, že si siahne na život,“ opísal vo svojej autobiografii vzťah, ktorý ukončil po deviatich mesiacoch žiadosťou o rozvod.

V auguste 1997 sa oženil so svojou treťou manželkou Camille, s ktorou mal dve deti. Aj s ňou sa však po 13 rokoch manželstva rozhodli pre neprekonateľné rozdiely pre rozchod. Osudovou partnerkou známeho herca sa napokon stala o 25 rokov mladšia letuška Kayte, pri ktorej dodnes zažíva rodinnú pohodu.

Mix Frasiera a Nilesa

Seriálový Frasier je sedemnásobný otec a vekové rozdiely medzi jeho deťmi sú značné – kým Kelseyho najstaršia dcéra je na svete už 40 rokov, najmladší syn má len sedem. Hercova exmanželka Camille teraz zdieľala na svojej sociálnej sieti fotografiu ich syna Judea, ktorý zasa oslávil jubilejných 20 rokov a fanúšikovia sa okamžite zhodli na tom, že žiadne Grammerove dieťa sa na otecka nepodá tak ako Jude. „Nechce sa mi tomu veriť, ale on je mix Frasiera a Nilesa,“ píšu prekvapení ľudia v komentároch k obrázku na Camillinom Instagrame.