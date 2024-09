V Amerike si ho zamilovali, kupoval ho každý. Expresný dezert Petry Tóthovej pripravíte lusknutím prsta

Od babky zdedila lásku k pečeniu, pričom u nej strávila svoje prvé roky života a následne všetky letá. Keď Petra Tóthová na dovolenke vo Venezuele ochutnala skvelý dezert, povedala si, že sa bude venovať cukrárstvu aj profesionálne. „Musela som zistiť, aké sú chute v zahraničí. Potom som sa mohla vrátiť a vyskúšať aj tie naše,“ povedala RTVS.

Suroviny môžete obmeniť

Skúsenosti na naplnenie svojho sna získala z pobytu v Dubaji, ale aj v New Yorku, kde objavila aj jednoduchý, no chutný dezert. „[...] Je expresný na prípravu. Ochutnala som ho prvýkrát v New Yorku. A rozumiem, prečo si ho celá Amerika zamilovala,“ píše vo svojom príspevku na Instagrame.

Ďalej prezradila, že si jednoduchý dezert kupoval doslova každý. „Dezert máte hotový lusknutím prsta,“ uvádza ďalej. Okrem toho cukrárka tvrdí, že si expresný dezert môžete vychutnať v rôznych variantoch. „Spomeniem len niektoré: pridáte orieškovo-čokoládovú nátierku ako jednu vrstvu. Vymeníte puding napríklad za čokoládový či vymeníte ovocie,“ uvádza.

Expresný dezert Petry Tóthovej

Recept pokračuje na ďalšej strane: