Mirka sa k svojim deťom už nikdy nevráti. Blízki prosia o pomoc, rodine túžia zabezpečiť lepšiu budúcnosť

„Ťažko sa hľadajú slová, keď nám odíde niekto blízky. Je to o to ťažšie, keď je to mladý človek," rozprávajú pre portál Donio najbližší mladej rodiny, ktorá len márne čaká, že sa domov k dvom malým deťom vráti milovaná mamička Mirka. Hoci otecko robí čo môže, pre tragické okolnosti mu dochádza finančná rezerva. Jeho blízki prosia o pomoc.

Bojovala zo všetkých síl

Mirka bola Slovenka, ktorá našla šťastie v Írsku. „Bola prekladateľkou z anglického a francúzského jazyka, okrem toho mala hlboké vedomosti v oblasti histórie, literatúry a umenia. Jej veselá a srdečná povaha bola veľmi chytľavá, a tak si tu našla veľa priateľov, ale hlavne, lásku svojho života," spomínajú blízki na obdobie, kedy si Mirka začala budovať vysnívanú rodinu a prežívala tie najšťastnejšie chvíle.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zuzana.p.melzerova/posts/pfbid0bMdcFsXwuUr9PDCnWMjyao1KmXjyRYBMLvL1cbG5NSKxemQwjcC9HiyHLUkVcQ8Bl

Práve v čase keď sa rodinka rozrástla, a k sestričke Amelke pribudol aj braček Danielko, zasiahla rodinu bolestivá správa. Mirke lekári diagnostikovali zákernú chorobu a začal sa boj s časom. „Napriek veľkej bolesti, ktorú jej choroba spôsobovala, silno bojovala, veď bolo kvôli komu. Svojej rodinke sa snažila venovať všetok svoj čas, a popritom dokázala pomáhať aj iným, bola to neskutočne silná a inšpiratívna žena," pokračujú Mirkini blízki.

Po mnohých vyhratých bojoch však prišiel taký, nad ktorým už nedokázala zvíťaziť. „Pred pár dňami sme sa s ňou všetci naposledy rozlúčili," oznámili zdrvujúcu správu, po ktorej sa deťom aj Mirkinmu manželovi Jacekovi snažia byť tou najväčšou oporou. Napriek obrovskému žiaľu sa musí postaviť osudu a zvládnuť odteraz rolu otca aj matky v každom smere.

Rodinu túžia odbremeniť

„Aj keď jej manžel počul od každého z nás, že sme tu pre nich, keď budú potrebovať pomoc, viem, že o jednu vec prosiť nikoho nebude. Mirkin rapídne sa zhoršujúci stav nedovolil Jacekovi chodiť posledné mesiace do práce, a to zaiste nebude možné ešte nejaký čas," pokračujú s nádejou, že s pomocou dobrých ľudí rodinu odbremenia od finančných problémov.

„A preto, ak máte dobré srdce a chcete pomôcť prekonať ťažké obdobie tejto mladej rodinke, prosím pomôžte," prosia pri finančnej zbierke, ktorou by radi pokryli výdavky spojené s pohrebom, ale aj finančnú rezervu pre budúcnosť detičiek. „Ja verím, že sa to každému vráti vo forme a v čase keď to bude najviac potrebovať,“ uzatvárajú.