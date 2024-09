Vzdala sa kariéry, aby mohol byť Poirotom. David Suchet našiel šťastie pri žene, s ktorou je takmer 50 rokov

Myslel si, že natočia prvú sériu, skončia a každý si pôjde po svojom. Anglický herec David Suchet nakoniec hral kultového detektíva Hercula Poirota celých 25 rokov, až kým v roku 2013 nenatočili poslednú časť, pre ktorú musel zhodiť obdivuhodných 16 kilogramov. Slávu po celom svete zažil len vďaka svojej manželke Sheile, ktorá pre neho obetovala všetko.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/londontheatre1/photos/bc.AbqGexDRWY9FvIDeMrEUWvDXg2Gtwy2VEBwO2tBamXVscUZQtIqx1Er061-KIo5eOTrbrzhvm3CiP2WU-sLXl4eOjP5XvHll_KYUudIUOjjZX7PAnUwYEksqQIfFc0EEBHK5xWAc9D4ajpushjACfi8I/2015436531811705/?opaqueCursor=AbpJxw0K0wDich98ZgLof_Uclkfl2D7mGybNkZaCrt2WRhZELESWPEzn3cqnQCJQX28ALyNGCh1YoyL-iEg0BcVSDwZC0RriBjMpMOdi4S0ORyjap71sMu5HJNxOl6k2G9Ny2bGQoPhbQyK-LeRP5Y7dr6h68U8N651pxzxFFxp5_YhdYLyIADTfE4KFmiSyk6gKh_wYxiPkYPVd98XvYU2JgFP1NWstLP8UkfC9MfBuM3RjR0xdICzSM32QpKxRE7t4NBWAFYfpcwwjoyKrO4bTf2HoiI-NJXT64vgRw4KmtzN2svq6bsI740oPUR5OLSMJ9YxkkY2VBtBQ_xlJd_8_uW4hPb_14fwl8CaztrSvcXeW7o_NAaOQNYZUGffn8iDWLHHtLssMsvxe-nQfz1A7l8rTR5yk2hPrjfPC8rxLtI04gnRuc1_XP4aQPqjgNoNienTpxj4BW2d4bGOdF7fKYyxq57ADTPSDsNVP1AMh0Jif7ZD0mNBVWxjA_8RQ8LjPV66lMPYbbCzFR4a84iNNbsTKOyYpKJOTIKGnhoBFIdBugPxnYeS6-gzQjiRXowdyPqxUutDpdRSgmJcksM9_

Otec sa zaňho hanbil

David Suchet sa narodil pred 78 rokmi v Londýne, na ktorý nedá dopustiť. Jeho otec bol uznávaným lekárom, ktorý pomáhal Alexandrovi Flemingovi s objavom penicilínu a matka bola herečkou. Ich najmladší syn David bol skvelým športovcom a stehná mal vraj také veľké, že nemohol nosiť džínsy.

„Nepredávali sa také veľkosti ako dnes. Nedovoľte mi, aby som vám to predviedol,“ smial sa po rokoch pre The Guardian. David sa nakoniec rozhodol ísť v šľapajach svojej matky, ktorá bola jeho horlivou podporovateľkou. Naopak, otec zo synovho rozhodnutia študovať herectvo nebol vôbec nadšený.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/BritishPeriodDramas/photos/basw.Abr-CtgNmP7FZu05YalQGRtIGLOv8-X17iOITvtY6gzKp3_1Xh8WBmEyIXrVTP6q9mk4PJkPqKf5moBLD09eNsmB2Z4auR-8kpsPuw2X9RVMF5JYijqIpDRQUK_SAylfb8ZTHQs8PgDdDIsbZ25LdP5lYGPbRgXBeIEWcsR7uCs8NA/1958225884360052/?opaqueCursor=AboGXSV_PNrEJr4iZuUQ2qpdjGN15qx8LnmQHo87SFrmEkgBuaqu_KpxyUM5VVnYUh_EkRHGu0b0NxX-T4xk4Wtxusha1pbClSom7G-F2wS40OTa2SgM543wlqLU4MhApw-37DIksUE4PQtk7-1FvTxi5OmUjuNnE-4H7_Fs9NDMHrDsIVoje1K3yukeH1mNmKN0xgAzk0up88MyYieMwZJOiqRu95pysvDhVntTgVpjhdyQsM4CM4h-GO4gvM_wrPvcpTqO51KiS9w30ysBHBHjJ-laKLxuApPO7PIISI3fZtdUCPUH3y9OzsRkJFqB9knYpqcBwOMDMm00boMm5YR-o2hjEsRk8MGP_BVQDaWsyC5mKsKmmoFVNxMDEnRXXvVD7BnRo0k0bdNyyyHN4awaslOtE9-M0RY4tXMrNozjOmW4GEbNPIeODLodSP_E5fR7pDGYKj9W-BkvRagJZ9gFz3t_a1XB_bzwaLm1Qd9pKc2ki5EAihuVZZhAIH12FaiRBg1EOnKddagrI_1kybLneSf6IgQKQf2I_0lGfClW2YzgFtG1_6_cWneSnwR7TQPNCEucBghh5pmhsx4Q8H98GpV1F888ZohCtqKfp7mmdS-TEc6ysbz558r9AE9qnnyTIRmwAMLwPjNVcIlxmqPwzDAACgAQGOAWWr9MHjXZ2kJPgNipvI6Mrxd0fWEus9ObA3880FOPVyWYVDFT6h4I80WEZtPXnXhE9_nVHB1RdgxqekigPG5yz56pKgjDmewRiwKbfec4Xtst5zhcs8XlkYUnI19V8cugDYijuS5F1qrW-zLmV5Kg4psS4h70RwZpL-1pD2NIRcHtZ_yIHxjOUrqpqLedXx13UVmoHQcuUB06Mi0vjoxvA7XcPRuGpPU

„To, že jeho syn bude herec, bral ako veľké poníženie,“ spomínal David, ktorý otcovi dokázal, že sa mýlil. „Je to kariéra, bez ktorej by som nebol Poirotom. Ale nebol by som ním ani bez svojej manželky Sheily,“ povedal otvorene.

Manželka obetovala kariéru

David stretol svoju budúcu manželku v roku 1972 na škole, keď sa obaja túžili stať hercami. Sen sa nakoniec splnil len jednému z nich. Sheila Ferrisová sa vzdala svojho divadelného života, aby vychovávala deti a bola ženou v domácnosti, za čo jej manžel nikdy neprestal byť vďačný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MBNewAdventures/photos/bc.AbqQ_fjgPsZ3ygaB4e1raX0SxH3qhkth91RPnf_0aVufON8IK-gIzdUj3KUE_0OOruEDC9LXfWIW_oIhcMqUvZVpZZ0sksipxRO7xDVzqlX0yyrx2tz6mh-onZHGi7YTUzgP0WoT-r7ic6s8a46x8wn4/1331866743532024/?opaqueCursor=AbrjA5jxiP-kLc0kQZMTx2KfUimjY8zG2HMMwzZuUfESZ586FrcDReL4w53WS880QVaDP-lK35mG0x7k-ZQrLdnq3zXKyWkQnndUlEV-1AOf3HKi9scNmAXh_Otqi4LfnqID4t1cnPVafL1bHZBjtNp8HdtiYLDyZytSlenjL1P6QH1qsTkX2IsWmptIKPpS2vbqEWgbOPblv2v8B8xsRFQjQ8FMw8h6LhKKAzyrPxPOmdhN_GUgDqjnpMj3IDIjWWNffo70VovK7FLBEKyhlzLlOpHDPZjjhhfO5G9iNDLqYeadDD4MmNjld1fbzsNpoyhxLIprq3frwg3aTTYdkP9YDLmZ2vZEj1CwgmYOhg3sG2JQF5UWGmxYvpl-MPLTp021HeWtnQxkw6KNp-nUAy46NkfhYFR7jzXvV7JqZS5MSE1lcm7ePC7n_kK7qVEOvXznrQWDIahmCsYGmDFT3aDK_mHaRR7fGMCddrIBPKbH5F0nrTndebBLuojNfOvegifT9NzBnSE7TeVCi9z42P9N8cIIhBeM5gJbyRkiHo9B4xzoxTRjU4J46nZY10CV7z1Xsdh6zqyQV7NFQK9kSxWmvZlHzA58XxOfy9CObbDK7w

„Považujem sa za najpožehnanejšieho človeka za to, akú manželku mám. Mám ženu, ktorá nikdy nepovedala nie ničomu, čo som chcel urobiť, a nikdy nepovedala nie žiadnej role, ktorú som chcel hrať,“ priznal pre NZ Herald.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2727918057349715&set=basw.AbrMKquGjTFoAxHl-wSJXC3SdFzEkfU8LmlgolbUuyCxUUd-BaPycrk_j9BVe3hinSXcZeRDrQAPj5QnsO3EKhZcHvr8Z1MI6LAGI0PFV-lvOwAyG-VBCfGUe4sYRt5gLKCKZJD6f0Cy8qrKUkHpScLX9l85DtGDPMbhgiaGUJZitA&opaqueCursor=AbrflRbIhWI0qozLVerg1k1L_JEFkP_HCGYirzb0c9-6Mgv1ll2ZvZImua5ImZESc_ICgNST2CfSg6DRvD2y3rSpUPX42zEXbtWaMnibsGatReIsa0UfLgVnCMxQ31_lbJcaoXoy3dpapQH10TRvaIdQrKV54R3wl-D-s_ZGQD1OY5X9VCb-IoPTDD6obIF4P9pKZg-34ozq1imVG5GaWnQxO1vV2q5QJj33OEPSfbN6Kdr3Tkx08zt733Z5cvkxznseTHfGZvuLMrCNNl0hjphq345T3IjjerOzTSHJd5tPtNufzZiMW_gpO-UZvhUch7h-SlkXnmtHSn_76V3sqHtfVe7UZb6JKAME46PEL1-ngKa0D3xQG9_IbkcXwWaoh5bO_BVjRv0yEemB6SVsvHVhTMojHlJWruSbQ1qEOLdD958EQBmqvczOiC9QVNDr4I2ZaZMz3r61maucHBCIuvfiWtlbr1l9RGaNUQVWHkYhS6vwavbBmW4vvhPbr-UWbAn04uzuMbRkXUReFRP9NqEFKZixdfCdyeNNZZuS8Xb3BgTy9LCQGrSkWWB75FXKZIs5On6hMzrfdNsSpKwJV_DZucIQDUQHdYidZmyQzpvJbfQW3ZEFEYc-BCqNr3tRTSKpgfjnhUb1Gcj6WHWst6Fuh468D5eyOZqCZryWjoGVAb7XW8AQposgC8zcuaFZ5cRzbaV6WeCSLkl5mRRj8GxV7Jf01MGpkyhT_OJ4npBZegPCR5wXTV-ZGGdOjT55qq3blu7HYKo3vYQ3Vysadpa2caMzCBu83GOilkd1KIU9WnMJc2Mi_OjLEgCS3uMkuv36Vyompfofda3_zotRwOA69UCo9GzKIf2kgLACxAMz3g

Agathu Christie predtým nečítal

Jeho manželka pri ňom stála aj v roku 1987, keď si ho rodina Agathy Christie vybrala, aby stvárnil legendárneho belgického detektíva Hercula Poirota.

Článok pokračuje na ďalšej strane: