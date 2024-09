Bruško a druhú bradu by ste hľadali márne. Michala Davida nespoznáte, schudol takmer 20 kilogramov

Dal si predsavzatie a skalopevne si ide za ním. Známy spevák Michal David sa pred siedmimi mesiacmi rozhodol, že sa zbaví 20 kíl a to sa mu doteraz takmer už podarilo. Výzvu zdolával spolu so svojou manželkou Marcelou, no tej sa podarilo schudnúť o niekoľko kíl menej.

Nebojí sa zmeny

„Chlapom sa chudne ľahšie. So mnou to držala Marcela - tá schudla len 9 kíl,“ prezradil pre portál Super.cz. Zmenou životného štýlu, jedálnička a cvičenie pomohli Davidovi schudnúť až 20 kíl. „Teraz mám o 19 kíl menej, tu na Tenerife som za tri týždne pribral. Keď sa budem strážiť, tak to za dva-tri dni dám naspäť dole,“ priznal ďalej.

Spevák počas procesu chudnutia. Foto: Instagram/michal_david_oficialni

Zo stravy Michal vyradil všetky prílohy, pretože neje „cukry a sacharidy. Zrušil som aj tvrdý alkohol a pivo,“ povedal pre iDnes. Dcéra mu totiž poradila, aby sacharidy a lepok prijímal len cez mäso, zeleninu a aby jedol potraviny s vysokým obsahom tuku.

Čím viac oleja, tým lepšie