Život nie je o luxusných veciach. Lucia Sládečková sa zmenila a chce sa viac venovať dcére, na ktorú je sama

Prestalo ju baviť ponáhľať sa a pretekať, materialistický život ju omrzel. Zmenila sa a dnes je z nej iná žena. V úprimnom a otvorenom rozhovore pre portál Diva to priznala Lucia Sládečková. Známa vizážistka, ktorá sa ešte viac zviditeľnila účinkovaním v televíznej šou Nákupné maniačky, si podľa vlastných slov vždy chcela vyskúšať život v zahraničí a zistiť, čo svet ponúka. A tak teraz pendluje medzi cudzinou a Slovenskom. „Veľmi som sa zmenila a ďakujem za to,“ hovorí influencerka s 300 tisíc followermi a vysvetľuje, čo sa vlastne stalo.

Zamilovala sa

O Lucii Sládečkovej je známe, že do exotického Thajska chodievala už dlhší čas si prevažne oddýchnuť s dcérkou Lydkou a milovanou mamou. Netajila sa však tým, že ju láka život za hranicami našej krajiny. „Do Thajska som sa zamilovala a zažila som si tu veľa pekného, ale aj situácie, ktorých som sa najskôr bála a odrádzali ma od toho, aby som sem prišla na dlhší čas,“ prezradila ešte vlani v rozhovore pre portál Refresher.

No nezbavila sa myšlienky sem vycestovať a na určitú dobu tu pobývať. Vlani na jar tak napokon urobila a na pol roka prišla do Thajska s dcérou aj mamou. „Páči sa mi tu tak veľmi, že rozmýšľam, ako nájsť spôsob, aby som tu mohla zostať dlhšie a zároveň pracovať,“ dodala.

Funguje inak ako kedysi

Zároveň však priznala, že hoci chcela celý život odísť a dokázať si, že to zvládne, omrzelo ju to. „Dokázala som si síce, že to naozaj zvládnem psychicky aj finančne zaobstarať celú rodinu a dve domácnosti, dokážem to, je to super pocit, ale aj toho mám dosť,“ uviedla s úsmevom s tým, že Thajsko je podľa nej super destinácia na dovolenku, ale na život je doma na Slovensku. „Ťahá ma to domov,“ hovorí známa Slovenka. Veci aj ľudia tam sú dosť odlišné ako v našej krajine a Lucia dodáva, že na Slovensku sa jednoducho cíti lepšie.