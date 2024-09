Na zastávke električky vedel, že je tá pravá. Tréner Maroš Molnár a Zuzka si nekontrolujú percentá tuku

„Trošku nadávam, ja som taký iný,“ vysvetľoval producentom, ktorí ho volali na kasting do Extrémnych premien. Meno Maroša Molnára vďaka populárnej šou dnes pozná takmer každý, no boli časy, keď ako začínajúci tréner trénoval mladú tínedžerku Danielu Hantuchovú za 15 korún a musel sa poriadne obracať, aby uživil rodinu. S manželkou Zuzkou sú spolu takmer 30 rokov a ich cesta k úspechu môžu byť inšpiráciou pre mnohých. Spoločne zvládli prekonať aj roky, keď s malým synom žili na internáte a jedli iba suché cestoviny s bambinom.

Maroš Molnár s manželkou Zuzkou. Foto: Facebook - Maroš Molnár

Nechceli z neho gaunera

„Živé striebro zo Žiaru nad Hronom.“ Tak sám seba opísal Maroš Molnár, ktorý bol odmalička živým dieťaťom, ktoré neobsedelo na jednom miesto. „Často som zdrhol zo škôlky, učiteľky ma naháňali. Utekal som pred otcom, keď som niečo vyviedol. Beh bol môj najprirodzenejší pohyb,“ uviedol s humorom vo svojej knihe.

Okrem toho, že bol Maroš živý, sa aj rád predvádzal a ako extrovertné dieťa sa nikdy nebál ničoho. „Kým iné deti sa triasli pred zubárom, ja som si chodil dávať kontrolovať zuby len tak, pre zábavu. Často som riskoval, vyvádzal,“ povedal otvorene.

Marošov otec, ktorý trénoval atletiku sa bál, že zo syna vyrastie nekontrolovateľný chuligán, a tak ho zasvätil do lyžovania, atletiky aj basketbalu. Vďaka športu, disciplinovanému otcovi a precíznej mame Maroš nepoznal vety ako nedá sa, nezvládnem to, bojím sa. Vedel, že prekážky a strachy sú na to, aby sa prekonávali a s touto myšlienkou odišiel aj vysokú školu, kde stretol svoju budúcu manželku Zuzanu.

Pre ňu bol len kamarát

Poznali sa ešte z atletických pretekov, no oficiálne sa zoznámili na prijímacích skúškach na fakultu telovýchovy. „Spočiatku sme boli iba priatelia, no už ku koncu prvého ročníka som bol do nej po uši zamilovaný. Ona však moje city vôbec neopätovala a stále ma považovala len za kamaráta,“ priznal Maroš, ktorý o Zuzanu veľmi stál, no nevedel, ako ju „zlomiť“.