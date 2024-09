Ako chlapec vedel naspamäť celý vlakový grafikon. Matej je dnes najmladším riaditeľom školy v republike

Už v jedenástich rokoch recitoval v Talentmanii naspamäť grafikon českej vlakovej dopravy, neskôr ho zlákalo včelárstvo. S láskou k včelám napokon súviselo aj povolanie, ktoré si zvolil. Matej Brzica sa stal učiteľom prírodovedy a chémie a vo výnimočne nízkom veku dosiahol niečo, na čo iní čakajú celý svoj život.

Školou žije i vo voľnom čase

Matej si totiž už ako 24-ročný sadol do stoličky riaditeľa a stal sa tak najmladším riaditeľom školy v Českej republike. Školou mladík, zdá sa, doslova žije. „Momentálne žijem všetkým tu v práci, ale i vo voľnom čase sa neustále snažím premýšľať, ako by sme to tu mohli zlepšiť,“ uvádza pre TN.cz. Vekovo má blízko dokonca i k niektorým deviatakom, no ako hovorí, nie je to na škodu. Môže totiž vďaka tomu používať na študentov „iné páky“ ako jeho kolegovia.

Tí ho obdivujú a držia mu palce. Na pozíciu sa Matej dostal cez výberové konanie, ktoré napokon vyhral. Keď pred štyrmi rokmi nastupoval do školy ako učiteľ, absolútne nečakal, že sa tak skoro ocitne v riaditeľni. Túžil však školu posunúť ďalej a uskutočniť väčšie zmeny, a tak sa rozhodol novú výzvu prijať, povedal pre Tachovský deník.

Zapáčilo sa mu včelárstvo