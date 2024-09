Ich tajnú svadbu prezradil šéfkuchár. Jakabovci oslávili šieste výročie, aj keď im ľudia nepriali

„Šesť rokov od tejto megažúrky,“ napísal na sociálne siete obľúbený herec Robo Jakab, ktorý sa pochválil, že so svojou manželkou Aničkou Jakab Rákovskou oslávili šieste výročie manželstva. Svadbu si pred rokmi chceli užiť v súkromí a v tajnosti, no nakoniec ich nechtiac prezradil známy šéfkuchár a bolo po tajomstve. Hoci Jakabovcom mnohí pre 17-ročný vekový rozdiel nedávali nádej, dnes dokazujú, že vek je naozaj len číslo.

Život s herečkou bral za sci-fi

Robo Jakab v minulosti priznal, že kolegyňu si všimol pri natáčaní seriálu Kolonáda, v ktorej si zahrali niekoľko intímnych scén a preskočila medzi nimi iskra. „Možno sme sa už počas natáčania ‚skenovali‘, ale reálne sme sa dali dokopy až potom,“ spomínal pre SME Robo, ktorý kedysi otvorene vyhlasoval, že si nevie predstaviť život s herečkou.

„Keby mi predtým niekto povedal, že raz budem mať mladú herečku, tak by som ho odbil, že je to sci-fi. No a teraz je to realita, takto to napísal život,“ povedal raz pre Nový Čas. S Aničkou ich nakoniec od seba neoddelil ani vek. Keď sa totiž dali dohromady, Robo Jakab mal 40 rokov a mnohým sa zdal vekový rozdiel medzi nimi príliš veľký. Ľudia v komentároch neboli veľmi prajní a písali, že ide určite o pobláznenie a dvojici nepredpovedali dlhú budúcnosť.

Prezradil ich šéfkuchár

Herci si ale po dva a pol roku chodenia povedali svoje áno pod holým nebom neďaleko Banskej Štiavnice, kde s nimi oslavovali tí najbližší, blízki kolegovia a kamaráti. Jakabovci si chceli užiť svoj deň bez médií a svadbu by sa im pravdepodobne podarilo utajiť, keby sa o ich svadobné menu nestaral známy šéfkuchár Marek Ort, ktorý na svojich sociálnych sieťach zverejnil ako prvý fotografiu mladomanželov.

Po svadbe si herečka zobrala manželovo priezvisko, no nechala si aj to svoje, pretože to sľúbila inému mužovi jej života.