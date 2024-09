Spájalo ich telo, ale povahy mali úplne iné. Siamskí bratia boli aj tak 68 rokov najlepšími priateľmi

Manželia Eileen a Wesley Galyonovci ani len netušili, že čakajú dvojičky, nieto ešte siamské. V americkom Ohiu porodila Eileen 28. októbra 1951 staršieho Donnieho, ktorý vyšiel hlavou vpred a za ním sa objavil Ronnie, ktorý bol otočený nohami napred. Lekári chlapcom nedávali takmer žiadnu šancu na prežitie. Ronnie a Donnie sa ale stali najdlhšie žijúcimi siamskými dvojičkami, aj napriek tomu, že všetky vyhliadky boli proti nim.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217436554091687&set=bc.AbqQMdTM6pcfju-K6tPy6oBzPk3K33MgUl7Vi2MND0gt7FRc-V6IIpBbRud2bfb-V-FPJmZn73T8BdtfqoyS9fXf3fYHfWkNYX-GJ2PbXOuqzSKKzDYE2kTXaBFPezzrjFYEFpfVd8aFt5MU-0hMyOEKjBczoCAxjqQNWMFDq1OOfA&opaqueCursor=AbpnMCOyWGx3SCy7CiVzLDvad3CcyVxyDiITm2wGJ0yHiS-IIZ2RfTpWAnTWx_tEDTxlYb_TKwL9v7pOrvSMA1KVr1bTZFCVMlQvESduPX5PFSksbH8K2lPG4tQgqHJGf-jubaujxf_CB3o5Rkfxjwn4DMyzD3m8wfGtnqMwqTklH39-mdyh3V8wq5m30DkdK7gDTDwz8RXolRYwSnPRPvzi9PHD7iqJPab4Cfa7dUu-pL3Q_a1fVWnlzQ4tmWcF-5QSkG5T6CHf311iXz0136gW4EkxGyghR-Ljzv6adJOkT4eiRK3GWJbTAY7IqW3CNL_QVXbOJ-yozNVMEFmSI-ZSwAGHHErNuLLaNZqvgk31v2IihxOgNPzl8tm-yTh-OgxX43qtPJoGgakUIFnS_Ko0jN2al4DknAHNH9OjOuXE9hspQR3_ofdtGiz4ep4lNzC1fCZahQPBPdAJ14zKQNjApfJpFc5cltbmSUVFYg-E4UnK_tizpB1QuuPFEP24Xp37VzjA0PMh6FZrmRQIJCacJJ82AfB1HGaUZpXrV1RnU7r-GfavRKV4rYV17v-X4YBycrinyi1KfMvt7hNltfRhMHGXUpWoZQ-3imLMc3AQWybTDICNmqaYLa1fWZ1AH4Y

Atrakciou v cirkuse

Deti sa narodili s oddeleným srdcom a žalúdkom. Každý z nich mal vlastný pár rúk a nôh, ale od hrudnej kosti až po slabiny boli Ronnie a Donnie kompletne prepojení. Po ich narodení si lekári nechali dvojičky v nemocnici celé dva roky. Počas nich sa snažili zistiť, či existuje spôsob, ako by bolo možné bratov bezpečne oddeliť. Nakoniec prišli k záveru, že žiadna operácia nemôže zaručiť to, aby obaja prežili. Rodičia Eileen a Wesley odmietli operáciu, pri ktorej by mohli ich ratolesti umrieť a zobrali si synov domov.

Chlapci priťahovali pozornosť všade, kam prišli a keď mali štyri roky, začali so svojím otcom cestovať. Vodil ich po celých Spojených štátoch ako atrakciu v cirkusoch. „Naživo - Galyonské siamské dvojčatá,“ písal na letákoch ich otec Wesley, ktorého miestne úrady raz za jeho „podnikanie“ zatkli. „Vždy sme si s manželkou hovorili, že to neurobíme, ale neustále nás prenasledovali ľudia, ktorí ich chceli vidieť,“ vysvetľoval svoje rozhodnutie Wesley.

„Bez ohľadu na to, kam idú, vždy sú ako na výstave. Takto z toho aspoň niečo získajú,“ povedal. Ronnie a Donnie po rokoch priznali, že neznášali byť v centre pozornosti, no bol to jediný spôsob, ako si mohli počas života zarobiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TravSD/photos/bc.Abp6pZmi8fXeJRiMg-wcs-FfDfda249RgUrSWqjWzOmPxw5e3YqtjDbwb4SlLplqKeUH3ZM9IkLA-_Wwo4pG6GP8yxJOHqm7TYMPxtnSnZCyqkcPrPwZ9fbIPmjRIfthcbzXri91ehBXOfJCpUuQP_hs/500887026738505/?opaqueCursor=AbrVgKHAg64kjiTXc_FigZPw0i9ofaNBAnauuNvmSW6z-zMc6NvjUpvbdJ1mQXqDhMWi63VtvQ2hjOshtH6MDDy6feFyiEKBH1fGDfM5ZOohR1GYgsysUL5UjN3D_yVoretGWxzI2EYseWKWft5SIUos6vsQs9N9H_78sCp7gQ97zu--XuKeQseFWYPX5UFm_DKJ_tr0euyJ82Mn-iGILaR9gH56q1Kp_4P2VISJFh6ONulkj0j5RHikgWHZLcSV5c885ouDyN1Gv8OrBFXva625as4X5PtqHYLB7LPDt-cGfW7VWoqaQuz0CcbbmD_JFld6TzsE_yehoKJaAlFTofyT1NWqhhuTwXGCCvAlBD1kyxEiG_ub4qTSabOkkqDbnI2Mx08D5V5CNCfsCuHI-oa4GSCwv7Ko4GxuXaa0o9aASlGw2jGmf1KXjFJQ_JK74IqNW9nBoWeWJgALI5WpuRUKgznbw2nyVdnibxZtRFnFCFnm3PmCTzPasvOd6QVNuPbeJksuYHef8IqL5XkFO_3bGVeLb-FFhInx3y6zliM6Pj4hTck2E0FJPb8U4YtpcDehHaXY-zTtNpKLpvfHA3o4op_oUFZrwLyc1tJTRf-vx2oYdOiTIfLuNrNPWp4LZb0kGqXqYyux1cEJOnCKqnkJ_y1JjJ_u2SPXBjQh8pMytw

Skutoční priatelia boli rovnako „iní“

Keď chlapci dosiahli školský vek, úradníci ich do školy nepustili. Dôvodom podľa nich bolo, žeby príliš rozptyľovali iných študentov. Iba v cirkusoch stretli skutočných kamarátov.

Ich priateľom bol napríklad Malým Pete, ktorého všetci považovali za najmenšieho muža na svete, aj s vikingským obrom Johanom. „Keď sme boli s nimi na cestách, boli sme ako jedna veľká rodina,“ povedal Ronnie, ktorý s bratom dokázal uživiť celú rodinu. Eileen a Wesley mali totiž dohromady deväť detí. „Boli živiteľmi nás všetkých,“ povedal o Ronniem a Donniem ich najmladší brat Jim, ktorý dvojičkám oplatil ich starostlivosť. Urobil tak pred koncom ich života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1478287285684083&set=bc.Abrszqgb2871ujqNczrNv4jf1XEiBPhkiBbSUPJ5VuxG6jyYeZGBOYQQoXyGfy4AbOsbCjhAD7BVGQumEIvr2W2nkwv3RnfPcA0KpbR4wCTDBYuztggb5r6ktCAu0w5xgJMl87HiRAwPwLbx5q5Ln2XU&opaqueCursor=AbpZMxz98I9opekn2MdAeg4VodpOJnuu2U3h5akNSnazf3JOyCMULZs2gW-AvHZjFlHxikgp2yPk75JAx8XoAdoal8DANSVFBkyrKZp0cLsZphR0lqq8rdxcluuxMNtqio1qNdvVQIyuPEYtwAHYgjRl1ri22dwfWgIDzx24fknsMzSQY_nqHdcXJJyXu-RHWVeySegmyd3NAEcvEpwzf-uu-G4lRyjGyo5BYHMYj1ze8w-pCb5ugxUX3GN7xYE59AinL8re3pxxLMJEEyzL4n6_jyM573fK7p7m73DAWlUUr_8Fd8fwEYX7hRqATBIS7Spy78unkfyMkWoDHMxS4k-rtlRiGCu8CNVmCKuibIzQtGK7X1k1zWPIBMFOfDk3N2dbrn03t_IlrKYv9ZNTFQih1vL01B6QmN2C_RIlCetLEYQYvm9WP5MvYIQNnMqr3F00F6M5nufTBWyKe3Sr35TPrwdNgMYEKDTe2Uzt2ntj18Dwt1_cLZf2sZrLsoECk_vIIuTVzOpr8PwRko0CpsFbah24V6__GrSMpiJu0g-Y4prMqYXxdpPNNaTxBjPMd99mwexg_RoF-NSuimDzr7tD

Rockové hviezdy

Siamskí bratia ale nedokázali zarábať večne. Ľudia prestali chodiť do cirkusov a začali čas tráviť pred televíziou. Okrem toho si uvedomili, že sa necítia dobre pozerať sa na tých, ktorí boli odlišní. Ronnie a Donnie sa preto z USA vybrali do šíreho sveta.

Článok pokračuje na ďalšej strane: