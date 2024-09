Koniec tropického pekla prichádza. Meteorologička prezradila, čo nás čaká po rekordne dlhých horúčavách

Teploty by mali začať klesať už od štvrtka.

V septembri sa neznesiteľné horúčavy a dusno s veľkou pravdepodobnosťou skončia. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Paulína Valová pre tvnoviny.sk priblížila, čo nás v nasledujúcich dňoch čaká.

Dve vlny horúčav

Na Slovensku sme mali v auguste niekoľko vĺn horúčav. Jedna udrela po 10. auguste a trvala približne 12 dní a ďalšia sa začala 23. augusta a aktuálne trvá pätnásť dní. „Denné maximá v strede týždňa budú do 35 stupňov. V rámci Slovenska ide o absolútny rekord, od začiatku meraní sme tu na jeseň nezaznamenali takúto hodnotu,“ hovorí Valová.

Už od štvrtka však podľa nej teploty mierne klesnú. „Na juhozápade bude maximum do 33 stupňov, na strednom a východnom Slovensku o jeden-dva stupne menej. V piatok (6. 9.) sa denná teplota opäť pozvoľne zníži o ďalší jeden či o dva stupne Celzia a cez víkend by sa denné hodnoty mohli hýbať od 24 do 31 stupňov,“ ozrejmuje meteorologička.

Foto: freepik @prostooleh

Čo nás bude čakať teraz