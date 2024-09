Odpustila rodičom, ktorí sa jej vzdali pre jej postihnutie. Na paralympiáde je plavkyňa hviezdou

Americká športovkyňa Jessica Longová dostala kvôli svojim plaveckým výkonom prezývku paralympijský Michael Phelps. Na paralympijských hrách v minulosti získala dokopy 16 zlatých medailí a dúfa, že v Paríži nazbiera ďalšie cenné kovy. Mimo bazéna sa vďaka svojmu príbehu stala hviezdou sociálnych sietí, ktorej inšpiratívne posolstvo presahuje ďaleko za športové výkony.

Z Ruska do USA

Príbeh americkej paraplavkyne sa podľa Today začal viac ako deväťtisíc kilometrov od USA – na Sibíri. Práve tam sa narodila so zriedkavým ochorením, ktoré spôsobilo, že v nohách nemala väčšinu kostí.

Narodila sa v čase, keď boli jej matka a otec iba 18-ročnými tínedžermi. Keď sa dozvedeli, že ich bábätko, ktorému dali meno Tatiana, nebude zdravé, rozhodli sa ho dať na adopciu.

„Je mi to veľmi ľúto. V čom čase som mala strach a museli sme to urobiť. V srdci som ju chcela vziať domov, no na Sibíri som bola sama, bez matky a otca. Lekári nám povedali, že v dedine, v ktorej sme žili, sme nemali žiadnu šancu postarať sa o potreby postihnutého dieťaťa,“ prezradila biologická matka Jessicy pre Siberian Times.