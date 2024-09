Po dovolenke prichádza obávaný fade out efekt. Odborníčka prezradila, ako si dlho udržať dobrý pocit

Dovolenka nám všetkým zjavne prospieva a na jej konci si chce snáď každý z nás čo najdlhšie udržať povznesený pocit. V čom to tkvie, že je oddych od každodennej rutiny pre nás taký prospešný a existuje nejaký spôsob, ako môžeme aj do bežných dní vniesť kúsok dovolenkového relaxu? Psychologička Sarah Jaskowiak z platformy OpenUp prezrádza, ako z dovolenky vyťažíte čo najviac, aj keď ste už doma.

Existuje viacero spôsobov, ako zostať po dovolenke čo najdlhšie svieži. Foto: unsplash @Blake Wheeler

Dovolenkové myslenie podľa odborníkov trvá priemerne len 2 až 4 týždne. Výskumníci to nazývajú fade out efekt – vrátite sa domov a začnete postupne žiť svoj starý život a cítiť sa ako pred cestou.

Dbajte na to, aby ste sa rýchlo nevyčerpali

Jednou z pascí podľa odborníkov je, že máme po dovolenke pocit, že sme toho veľa zameškali a potrebujeme to dobehnúť – týmto mentálnym nastavením si však energiu, ktorú sme na dovolenke načerpali, veľmi rýchlo minieme. Nastupujte teda do pracovného procesu postupne a citlivo a nevytvárajte na seba hneď na začiatku veľký tlak. Pokiaľ je to možné, náročnejšie pracovné povinnosti skúste presunúť až na ďalší týždeň. Ak máte naplánovanú v blízkom čase po návrate do práce veľkú a náročnú poradu, ktorá sa odložiť nedá, snažte sa hovoriť stručne a jasne a nezachádzať do zbytočných detailov.

Energiu si lepšie udržíte aj vďaka intenzívnejšiemu oddychu. Prvé týždne po návrate z dovolenky si doprajte viac voľna, vyhraďte si na oddych pokojne aj celý večer alebo deň. Podľa odborníčky vám to pomôže udržať si dovolenkové myslenie. „Aj po dovolenke je v poriadku, ak si nájdete čas na oddych a zábavu. Povoľte si to,“ nabáda ľudí Sarah Jaskowiak, podľa ktorej nás dovolenka ozdravuje vďaka viacerým faktorom.