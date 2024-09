Vlado zostal uväznený vo svojom byte. Susedka sa rozhodla pre šľachetné gesto, potrebuje našu pomoc

Žil aktívnym a sebestačným životom, no keď sa po amputácii nohy vrátil domov, dočkal sa nepríjemného prekvapenia. Pán Vladimír zostal uväznený na treťom poschodí a hoci úrady požiadal o pomoc so špeciálnym výťahom, jeho žiadosť zamietli. „Dôvod? Má sa učiť chodiť po schodoch,“ povzdychla si susedka Anna, ktorá sa rozhodla pre šľachetné gesto. S pomocou dobrých ľudí by svojmu susedovi stoličkový výťah rada zakúpila.

Nešťastný pád

„Vlado je môj sused. Má 66 rokov a problémy s priechodnosťou ciev od roku 2011. Spolu absolvoval päť operácii. Pri poslednej operácii spadol na nemocničnej izbe tak nešťastne, že si poranil koleno. Bolesť bola intenzívna a návšteva ortopéda viedla k operácii," rozpráva pre portál Donio Anna príbeh muža, ktorému sa operácia kolena stala osudnou. Vyústila totiž k amputácii pravej nohy.

„Príbeh Vlada mi nie je ľahostajný. Je nepredstaviteľné, aby sa zo dňa na deň stal z aktívneho a sebestačného človeka muž bez jednej nohy," pokračuje suseda s tým, že Vladimír, žiaľ, zostal uväznený za dverami svojho bytu na treťom poschodí. Bytovka totiž nemá výťah.

Susedovi túži pomôcť k samostatnosti