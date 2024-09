Neschopná, nič nedokážeš, smiali sa jej. Dievčina dodnes ľutuje, že nedokázala zachrániť otca alkoholika

Dievčina túžila byť zverolekárkou, no filmová Popoluška Libuša Šafránková ju prehovorila, aby to nerobila.

Chcela ho zachrániť, no nevedela ako. Jej otecko bol totiž alkoholik, a niekedy to s nim vôbec nebolo ľahké. Mama ju aj so sestrou radšej zamykala do izby, aby ich ochránila pred jeho výčinmi.

Dievčina bola zo situácie doma taká vystrašená, že ju to poznačilo a rovesníci sa jej potom vysmievali. Jedna spolužiačka jej dokonca povedala, že nikdy nič nedokáže. Nič nebolo ďalej od pravdy, pretože táto introvertná dievčina sa dokázala vypracovať k úspechu.

Spoznávate usmievavú dievčinu?