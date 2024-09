Drahí rodičia sa pominuli, ona spravila zásadné rozhodnutie. Eva Pavlíková prestrihla pupočnú šnúru s Košicami

Eva Pavlíková je už 40 rokov verná nitrianskemu divadlu, no prvé životné aj javiskové kroky urobila vo svojich rodných Košiciach. A hoci už dlhšiu dobu pobýva na západe krajiny, kvôli rodičom sa do Košíc pravidelne vracala. Na metropolu východu má len tie najkrajšie spomienky, aj preto po vlaňajšej smrti rodičov bolo pre ňu veľmi náročné urobiť to najťažšie rozhodnutie. Priznala to v emotívnom vyznaní na sociálnej sieti.

Práca ako každá iná

Umelkyňa k herectvu smerovala už od detstva, chodila na spev, balet, spoločenské tance. „Hrávala som v amatérskom Malom štúdiu v Košiciach, s ktorým sme vyhrávali všetky možné súťaže, lebo nás viedli profesionálni tvorcovia. Na druhej strane, v škole mi išla veľmi dobre matematika a na gymnáziu som chodila do triedy s rozšíreným vyučovaním chémie. Okrem herectva na Vysokej škole múzických umení som si dala prihlášku aj na Chemicko-technologickú fakultu,“ prezradila herečka v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY.

Už dlhé roky tak pôsobí na divadelných doskách nitrianskeho divadla a herectvo je podľa jej slov práca ako každá iná. „Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v divadle musím povedať, že ju mám stále rovnako rada. Možno som mala šťastie, že herectvo je pre mňa zároveň koníčkom a preto do divadla chodím s radosťou dodnes a stále rovnako si veľmi užívam, keď dostávame od divákov silnú spätnú odozvu,“ hovorí Eva Pavlíková.

Na snímke z 21. novembra 2020 v Nitre zľava Eva Pavlíková a Peter Oszlík počas generálnej skúšky inscenácie Vlastníci. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prestrihla pupočnú šnúru