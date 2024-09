Brad Pitt sa prvýkrát ukázal na červenom koberci s priateľkou. Fanúšikovia si na nej všimli jednu vec

„Ak niekoho milujete, necháte ho ísť. Teraz už viem, čo to znamená. Znamená to milovať bez toho, aby ste druhého vlastnili. Znamená to neočakávať nič na oplátku. Bolo mi to sakramentsky jedno, kým som to nezažil,“ hovoril pre časopis GQ Brad Pitt, ktorý po trpkom rozvode s Angelinou Jolie opäť našiel v láske šťastie. Už viac ako rok tvorí pár s dizajnérkou šperkov Ines de Ramonovou, s ktorou sa teraz prvýkrát ukázal na červenom koberci. Keď sa 1. septembra objavili na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, fanúšikovia si všimli jednu vec.

Foto: TASR/AP

Má naňho dobrý vplyv

Herec a dizajnérka sa spoznali v roku 2022 a prvýkrát sa objavili ruka v ruke na oslave hercových 59. narodenín. „Brad je ňou úplne nadšený, spoznali sa cez spoločného priateľa, je veľmi milá,“ povedal vtedy zdroj, ktorý priznal, že herec si veľmi užíval rané fázy čerstvého vzťahu.

Po rozvode to je Bradov prvý poriadny vzťah a zdroje z jeho okolia pre magazín People potvrdili, že pri Ines našiel dlho hľadaný pokoj. „Po rozvode s Angie prežíval ťažké chvíle a Ines mu dala veľkú nádej. Má na jeho život veľmi dobrý vplyv,“ uviedol zdroj s odkazom na hercove problémy s alkoholom.

Angelina Jolie v Benátkach. Foto: TASR/AP

Vekový rozdiel iba na papieri

Pár si takmer dva roky strážil svoje súkromie a až teraz sa prvýkrát ukázali spolu na červenom koberci, kde si vymieňali úsmevy. Fanúšikovia sa smejú, že organizátori festivalu museli vymyslieť presný harmonogram, aby sa na červenom koberci Brad Pitt nestretol so svojou bývalou manželkou Angelinou Jolie, s ktorou sa nerozviedol v dobrom. Jolie preto opúšťala 81. ročník benátskeho festivalu už v piatok a Brad Pitt prišiel do mesta o pár hodín neskôr.

Napriek všetkému prišiel herec s úsmevom na tvári a pri svojej partnerke Ines vyzeral skutočne zamilovane. Fanúšikovia sa zhodli, že vekový rozdiel medzi nimi vidieť iba na papieri.