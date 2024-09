Nový školský rok prinesie aj voľné dni. Nezabudnite si do kalendára zaznačiť všetky prázdniny a sviatky

Jednou z priorít učiteľov a vychovávateľov by tento rok malo byť aj psychické zdravie a pohoda žiakov v školách. K pozitívnemu naladeniu detí však do veľkej miery prispievajú aj voľné dni. Poďme sa teda pozrieť na to, v ktoré dni si deti budú môcť od školy oddýchnuť.

Foto: TASR @František Iván

Prvé prázdniny deti podľa portálu skolskykalendar.sk čakajú už v októbri. Jesenné prázdniny tento rok pripadajú na stredu 30. a štvrtok 31. októbra a hneď nasledujúci deň, piatok 1. novembra je štátny sviatok (Sviatok všetkých svätých), takže si deti budú môcť vydýchnuť do nedele 3. novembra až celých päť dní.

Ďalšie veľké voľno deti čaká tradične v zime. Zimné prázdniny sa začnú v pondelok 23. decembra a potrvajú až do 7. januára. Pred zimnými prázdninami býva však režim v škole už voľnejší, deti sa obvykle tešia rôznym predvianočným aktivitám a vianočným večierkom, ktoré sa tento rok rozbehnú zrejme už v polovici decembra.

Foto: TASR @Ján Krošlák

Jarné prázdniny sa budú opäť v regiónoch líšiť

Jarné prázdniny sa budú opäť naprieč regiónmi líšiť. Ako prví si oddýchnu žiaci na východnom Slovensku, po nich prídu na rad západoslovenské deti a napokon školáci na strednom Slovensku.

17. až 21. február (Košický a Prešovský kraj)

24. až 28. február (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)

3. až 7. marec (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

Veľkonočné prázdniny čakajú deti naprieč celám Slovenskom v polovici apríla, presnejšie od štvrtka 17. apríla do utorka 22. apríla a už 8 dní nato, 1. mája, deti poteší ďalší voľný deň – Sviatok práce, ktorý pripadne tentoraz na štvrtok, rovnako ako Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý príde o týždeň neskôr.

Stručný prehľad voľných dní: