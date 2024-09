Malá Elia dosiahla nový životný míľnik. Bekimova expartnerka Laura sa teší z veľkého pokroku ich dcéry

Napriek tomu, že sa životné cesty komika Bekima a jeho manželky Laury rozišli, nie je medzi nimi žiadna nevraživosť či nenávisť. „Jednoducho to priniesol život,“ uviedol pre denník Nový Čas Bekim Aziri, keď sa s partnerkou rozhodli vydať po dlhých rokoch vzťahu každý svojou cestou. Pre oboch je však prioritou dcérka Elie, a tak sa obaja chcú sústrediť na jej výchovu a tešia sa z jej pokrokov.

Chcel potlačiť

Známy komik sa s Laurou spoznal v roku 2015, keď sa jej odvážil napísať na sociálnej sieti. Laura mala v tom čase na profile fotku s kočiarom, a tak jej s jemu vlastným humorom napísal, či by nepotlačila aj jeho. „Bekim mi napísal na Facebooku, no s odpoveďou som váhala asi dva týždne. Netušila som, kto to je, vtedy ešte nebol známy, no ako sme si písali, očaril ma. Bol vážne šarmantný a po čase sme si dohodli stretnutie,“ spomínala Laura pre mesačník Emma.

Po rokoch vzťahu si napokon vlani povedali svoje áno a na jar sa im narodila dcérka Elia. „Dnes mám síce 35 rokov, ale najkrajší dáreček som dostal pred dvoma mesiacmi. Dnes Eliu naučíme, ako správne žúrovať,“ takto vtipne sa v deň svojich narodenín Bekim na sociálnej sieti pochválil prekrásnym záberom svojej dcérky.

Obe sú nadšené

Aj keď dnes už dvojica netvorí pár, šťastie ich dcérky je pre nich prioritou. „Vychovávame spolu krásnu dcéru Eliu, ktorú nadovšetko obaja milujeme a vždy ju budeme chrániť a starať sa o ňu s najväčšou možnou láskou,“ priznal v emotívnom statuse komik.

A najnovšie obaja majú dôvod na obrovskú radosť. „My už chodíme! Aj bublinka je z toho patrične nadšená,“ napísala Laura nadšením bez celá seba k videu, na ktorom ich dcérka cupitá.