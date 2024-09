Ušla z československej dediny, kde nemali tečúcu vodu ani elektrinu. Seriálová Amy ďakuje svojej babičke

Narodila sa v kalifornskom San Diegu, no jej korene siahajú až k nám do strednej Európy. Herečka a vedkyňa Mayim Bialiková, ktorá sa preslávila najmä účinkovaním v seriáli Teória veľkého tresku, sa narodila do rodiny imigrantov. Traja z jej štyroch prarodičov pochádzali z Poľska, Maďarska a Československa. Práve v Československu sa narodila jej stará mama, ktorej teraz Amy dala krásne vyznanie.

Skutočná vedkyňa

Málokto vie, že seriálová neurovedkyňa Amy Farrah Fowler sa pýši doktorátom z neurobiológie nielen v legendárnom seriáli, ale aj v skutočnom živote. Mayim Bialiková vyštudovala neurobiológiu na univerzite v Los Angeles a vďaka svojím vedomostiam dokázala kontrolovať správnosť faktov aj v obľúbenom seriáli.

„Vždy sebou na skúškach trhnem, keď je v scenári niečo zle. Študovala som totiž nielen neurobiológiu, ale aj chémiu, biológiu, anatómiu a fyziku, takže naozaj viem, keď je niečo zle. Snažila som sa to spočiatku držať v sebe, ale veľmi mi to nešlo. Ako napríklad keď Amy učila Sheldona na Skype, ako si urobiť masáž. V scenári bol chybne opísaný daný sval, a hoci to ani nebola moja replika, nešlo mi to ignorovať. Bola som v tej chvíli vlastne ako Sheldon, možno som mala aj ten jeho tik,“ smiala sa seriálová Amy, ktorá chce inšpirovať aj ostatné dievčatá, aby sa nebáli študovať vedu. V týchto dňoch jej vyšla v češtine nová knižka „Teorie ženského třesku“, v ktorej vysvetľuje, ako sa z dievčaťa stane žena, a to z biologického, psychologického aj sociologického hľadiska.

Babička z Československa

Knihu o dospievaní venovala statočnej žene, ktorú celý život obdivovala – babičke, ktorá pred storočím utiekla z Československa.