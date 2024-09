Pred opitým otcom sa zamykala v izbe. Liv Bielovič sa dodnes riadi radou Zdeny Studenkovej

Keď pred kamerami otvorila svoju 13. komnatu, mnohí kolegovia sa čudovali. Herečka Lívia Bielovič otvorene hovorí o ťažkostiach v detstve, keď vyrastala s otcom alkoholikom, a rozpráva aj o rozvode, ktorý jej v jednom momente zachránil život. „Vôbec nie je hanba o takých veciach hovoriť. Nesúhlasím s tým, že herec sa má exponovať len v tom najlepšom svetle,“ hovorí hviezda seriálu Druhá šanca, ktorej zmenila život nielen filmová Popluška Libuša Šafránková, ale aj Zdena Studenková.

Zamykali sa v izbe

Narodila sa v Prešove do rodiny, v ktorej nemala úplne jednoduché detstvo. „Otec pil tak veľmi, že ma so sestrou musela mama zamykať v izbe. Preto sa zo mňa stal utrápený introvert. Moju zraniteľnosť potom využívali spolužiaci v škole a vysmievali sa mi,“ hovorila otvorene pre PLUS 7 DNÍ Liv Bielovič, ktorá priznala, že otec „chľastal“, vyvádzal a existovať s ním v jednom byte bolo takmer nemožné. Bola často smutná, nešťastná a odrážalo sa to aj na jej známkach v škole.

„Pred očami mám dodnes hlavne tvár jednej spolužiačky, ktorá mi rozprávala, aká som neschopná a nikdy nič nedokážem,“ priznala Liv, ktorá chodila so stiahnutým žalúdkom do školy aj domov. Jej mama bola právnička, no nemala vraj silu, aby otca opustila a odišla s dvomi dcérami preč.

Zachránila ju Popoluška

„V manželstve neskutočne trpela. Veľmi som jej chcela pomôcť, ale nevedela som ako. Pred otcom sme sa neustále schovávali. Spomínam si, ako som mu vylievala fľašky s alkoholom, no nepomohlo to. Túžila som po normálnom otcovi, ale on bol neustále opitý,“ spomínala Liv, pre ktorú bola bútľavou vŕbou kamarátka jej mamy, rozprávková Popoluška Libuša Šafránková.

Práve ona dala malej Lívii sebavedomie a silu, aby ako 14-ročná odišla z Prešova na konzervatórium do Bratislavy a pracovala na tom, aby sa raz stala, rovnako ako ona, herečkou. „Livka, moja zlatá, ja sa v tebe vidím,“ zvykla jej hovoriť Šafránková, ktorá si s ňou túžila raz zahrať. Keď sa Lívia nakoniec dostala na Vysokú školu múzických umení, skončila vo veľmi silnom ročníku obklopená samými veľkými budúcimi hviezdami.