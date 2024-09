Vedela, že nie je v poriadku. Fenka upozornila zvláštnym správaním svojho pána na niečo dôležité

Ak by k lekárovi prišiel neskôr, pravdepodobne by mu už nedokázali pomôcť.

Markova fenka sa znenazdajky začala správať čudne. Často do svojho pána strkala ňufákom, kládla naňho labky, bola v jeho prítomnosti až príliš prítulná a dokonca sa zdalo, že smúti. V tom čase si jeho majiteľ o správaní svojho miláčika nič podozrivé nemyslel. Až neskôr si uvedomil, že sa mu štvornohá priateľka po celý čas snažila povedať niečo dôležité.

Stále na ňom visela

Markovi diagnostikovali agresívny nádor, ktorý sa rozšíril do pravej polovice jeho tváre. Napriek tomu, že muž takmer rok ignoroval všetky symptómy a nádor sa mu v tvári masívne rozšíril, sa chirurgom podarilo jeho tvár úspešne zoperovať. Dnes Mark vyzýva ostatných, aby neboli ľahostajní ako on.

„ Asi rok som nemohol dýchať z pravej nosnej dierky kvôli polypu. V tom čase sa Jessie správala zvláštne, stále na mne visela a bola ku mne citlivejšia ako kedykoľvek predtým, “ opísal portálu Good news network Mark, ktorého liečba nemusela byť taká invazívna, ak by lekára navštívil skôr.

Sľúbil si dve veci

Keď sa konzultanta spýtal, čo by sa stalo, ak by ani v tomto štádiu liečbu nepodstúpil, ten mu bez váhania odpovedal, že by žil už len zopár týždňov. Mark na operačnom stole ležal celých desať hodín. Nádor mu napokon odstránili, no spolu s ním prišiel aj o polovicu tváre. Chirurgom sa ju však podarilo s využitím panvovej kosti, titánových platničiek a brušného tkaniva zrekonštruovať a po operácií Marka čakala ešte intenzívna rádioterapia.