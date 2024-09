Na mesiac mala len 45 eur. Žena získala po roku s okliešteným rozpočtom tri dôležité poznatky

Rozhodla sa, že mesačne minie maximálne 45 dolárov a nakoniec prekvapila samú seba. Alexis Howard ohromila fanúšikov na TikToku videom, v ktorom rozpráva o svojom oklieštenom rozpočte. Ten sa mnohým zdá prinajmenšom odvážny. Alexis totiž žije v San Franciscu, ktoré patrí do zoznamu metropol, kde sa žije najdrahšie.

Míňala s rozumom

Finančný plán mladej Američanky nezahŕňa výdavky za nájom, energie či potraviny. Sumu 45 dolárov si vyčlenila na platenie taxíkov, kávy s priateľmi či nakupovanie oblečenia. Aj keď by sa mohlo zdať, že s toľkými peniazmi Alexis celý mesiac nevystačí, ona tvrdí opak.

Dokáže viesť aktívny život a niekedy sa jej dokonca podarí aj čosi ušetriť. Začala intenzívnejšie premýšľať nad tým, za čo je vôbec ochotná platiť a po čase zistila, že jej vôbec nejde o materiálne veci. Ako informuje New York Post, najväčšie sumy totiž s radosťou obetovala najmä za čas strávený s priateľmi.

Vďačnosť a disciplína

Aj keď jej to vždy nešlo výlučne podľa predstáv, nakoniec experiment s hrdosťou ustála. Počas niektorých mesiacov síce minula viac, ako si vopred stanovila, no inokedy sa jej podarilo časť peňazí ušetriť a presunúť si ju do nového mesiaca. Počas víkendu, keď neminula ani cent, sa venovala hlavne čítaniu a prechádzkam s priateľmi, inokedy si za ušetrené peniaze kúpila lístok na kolotoč alebo kopček zmrzliny.