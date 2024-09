Našla si hrčku v prsníku, no bola strachopudka. Jasmina Alagič má pre Slovenky veľmi silný odkaz

„Ja vám naozaj hovorím o všetkom, musím vám povedať aj o tomto. Musím... Chcem,“ začala vo videu na sociálnych sieťach Jasmina Alagič, ktorá tentoraz otvorene prehovorila o svojich zdravotných problémoch. Po tom, čo si objavila hrčku v prsníku, má silný odkaz pre všetky Slovenky, ktoré zanedbávajú prevenciu.

Bola strachopudka

„Okrem týchto mojich predsavzatí, že začnem cvičiť, keď už budem mať režim a keď už budem vedieť, kedy mám voľno, kedy je Sani v škôlke a tak ďalej a budem mať viac času pre seba, zaumienila som si aj ďalšie veci, a to vybaviť si sono prsníkov,“ priznala moderátorka, ktorá odhalila dôvod, prečo už návštevu lekára nemôže ďalej odkladať.

„Mám takú hrčku, ktorá sa mi tu kade-tade tak povaľuje, pochoduje, je to asi nejaký druh lipómu alebo čokoľvek, ale už to mám niekoľko rokov... Proste nič to nie je, nemalo by to byť nič, ale ja som proste strachopud. A teraz som si povedala, že tak sa do r**i snažím byť príkladom toho, že si ten život naozaj máme užívať, že chcem byť aj príkladom toho, že ktokoľvek s čímkoľvek otáľate, poďte so mnou do toho, urobte si termín, ja sa tiež idem dať rozrezať,“ povedala Jasmina, ktorá chce ísť svojim sledovateľkám príkladom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/NemocnicePentaHospitalsSlovensko/posts/pfbid02exL49mjbPUUEk2c1NxBcxgLd6XriS9TSEva1bduMX5MGJDA8JbyxYzma7uJy3cwLl

Rakovina sa dá vyliečiť

Lekári opakujú, že hoci účasť na skríningových vyšetreniach na Slovensku stúpa, na mamografiu a ultrazvuk prsníkov všetky Slovenky nechodia. Prevencia a včasná diagnostika majú pritom zásadný vplyv na výsledky liečby.