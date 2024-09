Chýbalo naozaj máličko. Boccista Róbert Mezík po tesnom súboji napokon skončil na 4. mieste

K bronzu bol blízko, napokon to však nestačilo. Slovenský boccista Róbert Mezík prehral v stretnutí s Watcharaphonom Vongsom z Thajska tesne 2:3 a na PH 2024 v Paríži skončil na 4. mieste.

Viedol, no nedotiahol to do konca

Mezík zaznamenal v A-skupine tri víťazstvá. Najprv si poradil s Mariom Sayesom zo Salvádoru 6:1, následne zdolal i domáceho Faycala Meguenniho 8:0 a v záverečnom skupinovom dueli si pripísal senzačný triumf nad štvornásobným paralympijským víťazom Vongsom 5:1. Vo štvrťfinále potom zdolal Argentínčana Luisa Cristalda 5:4. Následne však bol v semifinále nad jeho sily Muhammad Bintang Herlangga z Indonézie, ktorému podľahol 1:6.

Mezík viedol po úvodných dvoch hrách 2:0, svoju tretiu však nevyhral a Vongsa znížil na 1:2. V poslednej mali obaja svoje loptičky v tesnom blízkosti bielej, rozhodcovia tak museli premeriavať vzdialenosti a dve Thajčanove boli o milimetre bližšie.

Chýbalo málo

Keďže Mezík už minul všetkých šesť svojich loptičiek, z triumfu 3:2 sa tešil jeho súper, ktorý ďalšie dve už ani neodhádzal. „Bol to veľmi dobrý zápas, boj o každú loptičku, no bohužiaľ to nevyšlo. Viedol som 2:0, no nevyhral som svoju tretiu zmenu a potom mal výhodu on," zhodnotil svoje posledné vystúpenie v dvojhre.