Neutiekol ani v najťažšej chvíli. Gloria Estefan našla šťastie pri mužovi, ktorý ju rozosmieva každý deň

Americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan patrí medzi najúspešnejšie umelkyne v histórii latinskoamerickej hudby. V nedeľu 1. septembra sa dožíva 67 rokov.

Za štyri desaťročia v hudobnom priemysle predala speváčka a textárka viac ako 90 miliónov albumov, ktoré jej vyniesli prestížne ocenenia ako Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards či ALMA Awards.

Krutá skúsenosť

Gloria Estefan sa narodila 1. septembra 1957 v kubánskej Havane. Mala sotva 16 mesiacov, keď jej rodina musela Kubu z politických dôvodov opustiť a usadila sa v Miami v americkej Floride. Ako prezradila speváčka iba pred tromi rokmi, ako dievča ju mal zneužiť učiteľ hudby, ktorého najala jej mama.

Gloria Estefan. Foto: Wikipedia/John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com

„Bol rodinou, ale nie blízkou. Bol v silnej pozícii, pretože moja matka ma dala do jeho hudobnej školy a on jej hneď začal hovoriť, aká som talentovaná a ako potrebujem špeciálnu pozornosť. Ona sa cítila šťastná, že na mňa upriamuje takúto pozornosť,“ spomínala Gloria Estefan. Keď sa pokúšala odporovať, muž sa vyhrážal, že zabije jej matku, keďže Gloriin otec bol vtedy vo Vietname. Úzkosť spôsobila, že jej vypadali kusy vlasov, no nakoniec povedala matke o tom, čo sa deje - tá to nahlásila na polícii, kde jej však odporučili, aby nepodávala trestné oznámenie, pretože Gloria by vraj prežila ďalšiu traumu, keby musela svedčiť.

Budúca speváčka absolvovala vysokoškolské štúdium na miestnej univerzite (The University of Miami). Popri štúdiu pracovala ako anglicko-španielsko-francúzska prekladateľka na zákazníckom oddelení medzinárodného miamského letiska (Miami International Airport).

Jej prvé verejné hudobné vystúpenie sa odohralo na tradičnej kubánskej svadbe, kde ju o to požiadal jej budúci manžel Emilio Estefan Jr. V ten večer sa ako speváčka pridala ku skupine Miami Sound Machine. Gloriu Estefanovú odmenilo publikum veľkým aplauzom a ona sa o niekoľko týždňov stala hlavnou speváčkou tejto legendárnej formácie, ktorá v prvých rokoch svojej existencie vystupovala a nahrávala piesne v španielčine.

Množstvo fanúšikov

Za krátky čas si formácia získala mnoho fanúšikov, anglicky hovoriace publikum si podmanila hitmi Dr. Beat (1984) a Conga (1986). V roku 1988 sa názov kapely zmenil na Gloria Estefan and The Miami Sound Machine a začiatkom roka 1989 začala byť Estefanová označovaná za sólovú umelkyňu. Po úspechu skladby Anything For You sa album Let It Loose (1987), z ktorého pochádzala, začal vydávať aj pod názvom Anything For You (1987).