Po rozvode si nevyhadzovali veci z okna. Martin Nikodým obdivuje ženy, ktoré nepotrebujú boha uznania

„Najdôležitejšia je pre mňa láska,“ hovorí Martin Nikodým, ktorý napriek sklamaniam vo vzťahoch na lásku nezanevrel. Pred rokmi prekonal rozvod, ktorý, našťastie, neskončil vyhadzovaním vecí z okna, druhýkrát zase ukončil vzťah len dva mesiace po narodení dieťaťa. Dnes je vraj na výber životnej partnerky prísnejší, no kľúčové životné skúsenosti ho naučili, koho by chcel mať po svojom boku.

Pád na hubu

Otvorene hovorí o svojich úspechoch, no aj o obdobiach, ktoré sám nazval ako „pád na hubu“. Martin Nikodým prežíval jeden z vrcholov svojej slávy počas natáčania Milionára a šťastie vtedy zažíval aj v súkromí. S manželkou Michaelou sa tešili z narodenia synčeka Adama a neskôr aj dcérky Emmy, no zrazu prišiel pád, ktorý zabolel.

„Mal som pocit, že je všetko veľmi dobré. Došiel Milionár a zrazu to išlo prudko hore. Potom Milionár skončil. To bolo také životné obdobie. Pomerne náročné. Rozviedol som sa, Milionár sa skončil a všetko to bolo veľmi zvláštne. Tak som trošičku padol na hubu,“ povedal otvorene v šou Trochu inak s Adelou Vinczeovou moderátor, ktorý sa po siedmich rokoch manželstva rozviedol.

Žili v dvoch odlišných svetoch

Manželstvo podľa jeho slov chceli zachrániť dieťaťom, no ani to nepomohlo. Hoci ho mnohí obviňovali, že ho rodinný život prestal baviť a chcel si užívať, nebola to pravda. „Žijeme v dvoch odlišných svetoch a ten môj je mimoriadne rýchly,“ hovoril vtedy otvorene pre Nový Čas Martin Nikodým, ktorý nechcel bojovať v práci a potom ešte aj doma. Dlhodobé neporozumenie vo vzťahu nakoniec viedlo k tomu, že sa s manželkou rozhodli pre rozvod.

„S Michaelou sme inteligentní ľudia, takže žiadne vyhadzovanie osobných vecí z okna sa nekonalo,“ vravel moderátor. Po rokoch neskôr priznal, že všetko v jeho živote malo význam, a tak to bolo aj s rozvodom.

Druhýkrát našiel šťastie pri partnerke Martine, ktorá nebola zo šoubiznisu. „Želal som si lásku a dostal som toho oveľa viac,“ komentoval vtedy svoju lásku moderátor.