Otec ho takmer vyhodil z balkóna. Zo syna Michaela Jacksona je dospelák, ktorý chce zachrániť svet

Takmer každý si spomína na šokujúce zábery, na ktorých Michael Jackson hazardoval so životom svojho najmladšieho syna, ktorého prezývali Blanket. Z chlapca, ktorý mal v čase smrti svojho slávneho otca sedem rokov, je dnes dospelý muž, ktorý vie, čo chce. Zmenil si meno a slávu, ktorú podedil po svojom otcovi, chce využiť na záchranu sveta.

Dieťa z balkóna

Je to už takmer 22 rokov, no na ten moment mnohí nezabudli. Michael Jackson bol v Berlíne, prechádzal sa po balkóne svojho apartmánu na štvrtom poschodí luxusného hotelu Adlon, keď zrazu vydesil stovky svojich fanúšikov, ktorí stáli pred budovou. V jednom momente totiž kráľ popu vzal do rúk svojho deväťmesačného syna, dal mu na hlavu plachtu a vystrčil ho cez balkón.

Jackson držal svojho syna Princa Michaela II. iba v jednej ruke, fanúšikovia sledovali scénu a bojazlivo vykrikovali, keďže to chvíľu vyzeralo, akoby svojho syna nechal padnúť.

Britský spolok na ochranu detí NSPCC vtedy ostro kritizoval predstavenie chlapčeka na verejnosti a komentárov sa nezdržali ani spevákovi priatelia. „Nikto nesmie vystavovať dojčatá alebo deti takémuto riziku,“ uviedli vtedy pre britskú stanicu BBC ľudia zo spolku NSPCC. Bez akéhokoľvek pochopenia sa vyjadril k udalosti aj Jacksonov dlhoročný priateľ Uri Geller. „Nedržal by som nijaké dieťa cez balkónové zábradlie v takej výške,“ citovali médiá Gellerovo vyjadrenie.

Otcova kópia

Popová hviezda na margo incidentu vyhlásila, že sa nechala strhnúť vzrušením. „Urobil som hroznú chybu. Nikdy by som vedome neohrozil život svojich detí,“ priznal vo vyhlásení spevák. Jeho syn si po incidente vyslúžil prezývku Blanket (deka alebo plachta, pozn. redakcie) a tá sa s ním viezla celý život. Michael Jackson sa smial, že chlapčeka tak prezývala aj celá rodina.

Dnes je z chlapca 22-ročný dospelý muž, ktorý si zmenil svoje meno a slávne priezvisko sa rozhodol využiť na záchranu sveta. Mnohí fanúšikovia sa zhodujú, že vyzerá ako otcova kópia.