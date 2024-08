V nedeľu je ďalší sviatok, v niečom je však odlišný. Zmenu pocítia najmä obchody na Slovensku

V nedeľu sa zobudíte do ďalšieho štátneho sviatku, no 1. september bude tento rok trochu iný ako minulé roky. Deň Ústavy SR totiž po novom nie je dňom pracovného pokoja, čo znamená dobré správy pre ľudí, ktorí by si deň pred začiatkom školského roka chceli nakúpiť.

„Prvý september bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Uvedená úprava sa navrhuje z dôvodu potreby zníženia celkového počtu dní pracovného pokoja, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátu a zamestnanosť,“ vysvetľovala vláda túto zmenu minulý rok.

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

A ako sa k situácii postavili obchody na Slovensku? „Všetkých 179 predajní Tesca, vrátane čerpacích staníc, bude v posledný deň letných prázdnin otvorených podľa bežných otváracích hodín. K dispozícii bude bez zmeny aj doručovanie v rámci služby Tesco online nákupy,“ uviedla pre tvnoviny.sk PR manažérka spoločnosti Tesco pre Slovensko Mária Zerzanová.

Podobne sa vyjadrili aj Lidl, Billa a Kaufland, ktoré svoje prevádzky otvoria v štandardných nedeľných časoch. Trochu iná situácia však nastane v prípade siete COOP Jednota. „V našej domácej maloobchodnej sieti COOP Jednota je nedeľný predaj stanovený individuálne, na základe rozhodnutia regionálneho spotrebného družstva,“ špecifikovala hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.