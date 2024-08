VIDEO: Keď sa to dozvedel, koho im vyžrebovali, explodoval radosťou. Juraj Kucka pobavil celé Slovensko

Posledné dni patria medzi tie najväčšie v histórii nášho futbalu. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa totiž prebojovali do ligovej fázy Ligy majstrov, čo sa nikomu zo Slovenska za posledných 14 rokov nepodarilo. Štvrtkový žreb súperov nášho majstra priniesol aj jednu mimoriadne vtipnú a milú situáciu.

Jej hlavným účastníkom bol jedne z najskúsenejších hráčov Slovana Juraj Kucka. Ako vidno aj na tomto videu televízie Nova Sport, keď sa pri spoločnom sledovaní žrebu dozvedel, že ako súpera im vybrali aj jeho bývalý klub AC Milan, v ktorom strávil dve sezóny, ukázal svoje emócie a explodoval radosťou.

„Keď nám vyžrebovali AC Miláno, bolo to pre zvlášť pre mňa niečo úžasné. Myslím si, že po žrebe som to hneď dostatočne vyjadril,“ smial sa Juraj Kucka neskôr. Zo súčasného kádra sa tam stretol s kapitánom Calabriom, pozná však viacerých ľudí v klube a stále tam mám aj kamarátov mimo futbalu.

Jeden z lídrov bratislavského Slovana sa na zápas proti AC veľmi teší, to však platí aj pre celú ligovú fázu Ligy majstrov. „Bude to ťažké, no zabojujeme. Každý jeden súper, s ktorým sa stretneme, má svoju silu i meno. My si užijeme každý jeden zápas, verím, že aj ľudia na štadióne, ktorí prídu a majú sa na čo tešiť,“ dodal.