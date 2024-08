VIDEO: Práve si udrel dámu, čo to robíš? Známy spevák neváhal a zastavil koncert, aby pomohol fanúšičke

Ukázal sa ako gavalier a človek, ktorému záleží na jeho fanúšikoch. Internetom koluje video, na ktorom americký country spevák Scotty McCreery zastavil koncert v americkom Colorade, keď si všimol nepríjemný incident v hľadisku. Hudobník sa rozhodol, že to nenechá iba tak a svojím konaním si získal srdcia mnohých fanúšikov.

McCreery práve spieval jednu zo svojich najznámejších piesní, no neváhal svoje vystúpenie prerušiť. „Práve ste udreli dámu, pane,“ ozval sa hudobník, no to nebolo všetko. „V žiadnom prípade, práve ste udreli dámu. Polícia? Ochranka? Je (ona) v poriadku?" pýtal sa a pokračoval odkazom priamo pre násilníka: „Vypadni odtiaľto.“

„Na koncerte Scottyho McCreeryho? Čo to robíš?" pýtal sa nahnevaný spevák a následne poprosil ostatných ľudí, aby pomohli s identifikovaním muža, ktorý udrel ženu. „Je to absolútne neakceptovateľné,“ hovoril Scotty McCreery a dodal, že od dotyčného to bolo zbabelé.

Úrady neskôr potvrdili, že sa incident naozaj udial. „Môžeme potvrdiť, že na koncerte Scottyho McCreeryho došlo k incidentu, pri ktorom muž napadol ženu a umelec zastavil vystúpenie,“ uviedla podľa magazínu People Olga Robaková, riaditeľka komunikačného oddelenia coloradského ministerstva poľnohospodárstva a dodala, že incident sa stále vyšetruje a bližšie sa k nemu nemôže vyjadriť.