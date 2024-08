Odhalil tajomstvo materinskej lásky. Psychológove drsné experimenty zmenili pohľad ľudí na výchovu detí

Psychológ Harry Harlow bol fascinovaný témou lásky. Špeciálne chcel preskúmať, ako dokážu bábätká rozvíjať láskyplné vzťahy so svojou rodinou. Vedci v tom čase verili, že so svojimi matkami komunikujú vlastne iba kvôli potrebe jedla. Niektorí psychológovia dokonca radili, aby rodičia svoje deti príliš neutešovali a aby sa s nimi príliš nemaznali, pretože z takých detí vyrastú závislí dospelí. Harry Harlow si bol istý, že puto medzi matkou a dieťaťom ďaleko presahuje obyčajnú potrebu nakŕmiť sa.

Po čom tužia bábätká

V prvej polovici 20. storočia mnohí psychológovia verili, že prejavovanie náklonnosti voči deťom je len sentimentálnym gestom, ktoré nemá žiadny skutočný účel. Podľa mnohých vtedajších mysliteľov by náklonnosť iba šírila choroby a viedla k psychickým problémom dospelých. „Keď ste v pokušení pohladkať svoje dieťa, pamätajte, že materinská láska je nebezpečný nástroj,“ hovoril behaviorista John B. Watson a varoval rodičov.

Harry Harlow s kolegami zásadne nesúhlasil a veril, že rodičovská láska dokáže zmeniť človeka k lepšiemu. Ako ale mohol vedecky zmerať a kvantifikovať lásku? V polovici 20. storočia sa rozhodol vykonať kontroverzné experimenty na mláďatách opíc rhesus, aby dokázal silné účinky lásky, no najmä nenávratné účinky absencie lásky. Harlowove experimenty boli kontroverzné a kruté, ale preukázali dôležitú pravdu o túžbe dojčiat po dotyku, láske a pohodlí.

Najskôr Harlow uskutočnil experiment, v ktorom choval niekoľko novorodených opíc v úplnej izolácii. Izolované opice si ubližovali, chodili vo svojich klietkach a tupo sa prizerali. Keď sa zoznámili s ostatnými, nevedeli, ako interagovať a niektoré prestali jesť a zomreli. Už tam Harlow videl, aký vplyv má vyrastanie bez matky či rodiča. Počas experimentu si všimol, že izolované opice lipli na svojich látkových plienkach, čo priviedlo vedca k ďalšiemu experimentu. Špekuloval, že mäkký materiál môže simulovať pohodlie, ktoré poskytuje matkin dotyk.

Experiment s dvomi rôznymi matkami

Rozhodol sa odobrať mladé opice ich biologickým matkám niekoľko hodín po narodení a nechal ich vychovávať „náhradnými matkami“. Jednu „náhradnú matku“ vyrobil z mäkkého froté, no táto bábka malej opičke neposkytovala žiadne jedlo. Druhú „náhradnú matku“ vyrobil z drôtu. Aj keď bola táto bábka na pohľad odstrašujúcejšia, Harlow k nej pripojil dojčenskú fľašu, aby pre mláďatá predstavovala dojčiacu opicu. To, čo uvidel, zmenilo smerovanie psychológie aj to, ako vychovávame deti.