Vyčerpaná, nevyspatá chce obstáť ako mama aj partnerka. Táňa Pauhofová prehovorila o temnej strane materstva

Keď Táňa Pauhofová darovala pred dvoma rokmi život dcérke Míle, všetko sa v jej živote zmenilo. Herečka, ktorá je známa tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži a informácie o rodine príliš neposkytuje, občas urobí výnimku a na sociálnej sieti pre svojich fanúšikov zverejní fotografie či video z rodinného zákulisia. Najnovšie v rozhovore pre magazín Eva úprimne porozprávala aj o tienistých stránkach materstva, o ktorých sa niektoré matky boja hovoriť a za ktoré sa hanbia.

Najväčší dar

Je to zázrak, hovorí umelkyňa takmer dva roky po narodení dcérky. S manželom Jonatánom Pastirčákom sa stali rodičmi v októbri 2022. V rozhovore pre denník Sme vtedy Táňa Pauhofová uviedla, že si chce dať od práce na chvíľu pauzu a chce sa úplne ponoriť do svojej rodinnej bubliny. „Nesmierne sa na to teším,“ hovorila.

Svoje šťastie dnes herečka už neskrýva, no vzácne chvíle v kruhu rodiny, manžela a dcérky si stále zvykne nechávať pre seba. Len občas na sociálnej sieti zverejní niečo, aby potešila svojich fanúšikov. „S manželom sa tešíme, je to najväčší zázrak, aký máme,“ prezradila herečka s úsmevom a dodala, že prvý rok po narodení dcérky to bolo veľmi náročné, ale zároveň najväčší dar.

Obstáť na viacerých frontoch zároveň