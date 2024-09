V pokračovaní nehral, lebo sa opaľoval. Pozrite sa, ako dnes vyzerá Šimon Plánička zo Slunce, seno, jahody

Preslávil sa ako brigádnik, ktorý prišiel do Hoštíc skúšať novú metódu dojenia kráv - a šarmantného Šimona Pláničku v ňom ľudia vidia doteraz. Pre herca Pavla Kikinčuka to bola prvá veľká rola, do ktorej ho obsadili hneď po absolvovaní Janáčkovej akadémie múzických umení a na jej natáčanie dodnes spomína s úsmevom na perách.

Navždy Šimon Plánička

Pamätá si dokonca aj úplne prvú klapku, no priznáva, že mnohé veselé príhody z pľacu sú nezverejniteľné. „Čakali sme v poli s farárom, ktorého hral pán Kopřiva. A hneď po tom, ako sme tú scénu dohrali, vyšli kombajny, ktoré zasa čakali na nás, aby mohli pokosiť obilie,“ zaspomínal si pre Český rozhlas.

Sám však občas polemizuje nad tým, či v ňom režiséri aj po dotočení kultovej komédie Slunce, seno, jahody, nevideli len Šimona Pláničku a či práve to nebolo dôvodom, prečo ho neobsadzovali tak často. Svoju hereckú kariéru si teda vybudoval hlavne na divadelných doskách.

Akoby sa nič nestalo

Jeho najintenzívnejšia spomienka na natáčanie sa však mohla skončiť aj tragicky. Pri jednom presune na pľac šofér autobusu nezvládol riadenie a havaroval. Petra Pyšová si rozrazila obočie, Helenka Růžičková si narazila lakeť a hlavný kameraman si zlomil dve rebrá.