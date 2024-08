Popíjal s bacharmi a s každým si tykal. Filmový Jánošík priťahoval ženy a alkohol ako magnet

Nebol profesionálny herec, napriek tomu sa František Kuchta zapísal do histórie ako filmový Jánošík, po ktorom ženy šaleli. Do dvojdielneho filmu si Paľo Bielik nevybral známu hviezdu, ale uznávaného chirurga s červeným diplomom. František Kuchta bol dvojmetrový, inteligentný a charizmatický muž, no jeho súkromie dodnes mnohých udivuje.

Foto: Reprofoto YouTube - milan spisiak (film Jánošík)

Pre Bielika bol ako syn

František Kuchta sa narodil 14. januára 1932 v Tisovci. S červeným diplomom vyštudoval medicínu a ako uznávaný lekár pracoval v ilavskej väznici. K úlohe Jánošíka sa Kuchta dostal úplne nečakane, keď sa režisér Paľo Bielik rozhodol, že do filmu obsadí najmä nehercov.

„Na konkurze ich bolo šesťdesiattri. Nakoniec sa rozhodovalo medzi ním a jedným Piešťancom. Potom mu Paľo Bielik napísal list, že vybrali jeho,“ spomínala pred rokmi pre Nový Čas Kuchtova druhá manželka Lýdia, ktorá prezradila, že ho režisér v listoch oslovoval ako syna.

Magnet na ženy

Štíhly a viac ako dva metre vysoký 30-ročný Kuchta obstál v konkurze, a tak sa z charizmatického chirurga stala hlavná hviezda kultového filmu. Ešte v čase, keď nebol slávny, vraj priťahoval ženy ako magnet a jeho čaru nakoniec neodolala ani filmová Terezka, ktorú hrala mladá a začínajúca operná speváčka Lucia Poppová. Hoci bola v tom čase zasnúbená a Kuchta ženatý, láske dali šancu.

Ako uviedla Pluska, František Kuchta sa ešte počas nakrúcania kvôli opernej dive rozviedol, no Lucia sa po natočení filmu rozhodla pre emigráciu do Rakúska. „Údajne mal za ňou ísť aj on, ale prečo sa tak nestalo, neviem,“ vysvetľovala jeho druhá manželka. Priznala, že František ťažko odolával nielen ženám, ale aj alkoholu.

Popíjal s bacharmi