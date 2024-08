Vošiel do šatne a nechápal. Futbalisti pre svojho chorého kapitána urobili vec, na ktorú nikdy nezabudne

„Futbal je oveľa viac než len hra, je o komunite, sile a o bojovaní za toho druhého,“ píšu hráči švédskeho futbalového tímu Kalmar AIK FK na instagramovom účte klubu. Keď sa zhruba pred mesiacom dozvedeli, že ich kapitán Markus Heman trpí agresívnou formou rakoviny, zomkli sa a svojím gestom chytili za srdce tisícky ľudí.

Spoločný boj

Vo videu, ktoré obletelo internet, si hráči jeden po druhom sadajú pred kameru a holia si hlavy. Markusovi, ktorý musel tréningy vymeniť za chemoterapiu, tak chceli ukázať, že aj v tejto náročnej životnej situácií stoja pri ňom.

Moment, keď kapitán tímu vstupuje do šatne, sa nezaobišiel bez sĺz. Dojatý objíma svojich spoluhráčov a jeden z nich mu ukazuje svoje nové tetovanie, ktoré si dal urobiť na znak nádeje, že Markus zákernú chorobu porazí.

Životný zápas

„Teraz hrám najťažší zápas svojho života a moji spoluhráči pre mňa znamenajú všetko. Nemám dosť slov, ktorými by som to opísal. Sú to moji najlepší priatelia a ich podpora je neskutočne krásna,“ opísal pre Sportbladet Markus, ktorého tím inicioval aj finančnú zbierku. Tá mu má pomôcť s nákladmi na liečbu a prispieť k tomu, aby aj v tejto situácii mohol v rámci možností normálne fungovať.

„Minulú sobotu sme hrali nielen o body, ale aj o nášho kamaráta a spoluhráča, ktorý bojuje s rakovinou. Všetky výnosy zo zápasu putovali Markusovi a sme dojatí tým, koľko lásky a podpory prišlo nielen z Kalmaru, ale z celého Švédska a zo sveta. Markus, stojíme pri tebe,“ vyznali futbalisti podporu svojmu kamarátovi na sociálnej sieti.