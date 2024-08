FOTO: Vážil 40 kilogramov, nechceli ho ani vo väzení. Zo závislého muža je dnes úplne iný človek

Mal 25 rokov, keď sa po operácii ramena stal závislým od opiátov. „Keď som ich nedokázal získať od lekárov, vyrazil som drogy zháňať do ulíc a tam to začalo. Už som nikdy nemal dosť,“ priznal Danny Ellerd, ktorý v najhorších chvíľach vyzeral tak zle, že ho nechceli zobrať ani do väzenia. Dnes je z neho úplne iný človek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=308891578740493&set=a.108448228784830

Život v stanoch

Takmer 20 rokov bol závislým od drog, striedal jednu látku za druhou a nevedel nájsť cestu von. Danny Ellerd spálil vo svojom živote všetky mosty, ublížil mnohým ľuďom, ktorí mu chceli pomôcť, a zmaril nespočetne množstvo šancí, ktoré mu chceli dať. Jeho drogová závislosť nakoniec vyústila do toho, že sa stal človekom bez domova.

„Žil v opustených domoch a stanoch na severozápade Oklahoma City. Vzdal sa všetkej nádeje a bol v tom, že neexistuje východisko,“ priznal John Standfill, ktorý zverejnil Dannyho príbeh na sociálnej sieti LinkedIn.

Vážil 40 kíl

Pre jeho závislosť naňho vydali štyri zatykače, no ani väznica ho nechcela prijať. Danny totiž vážil len 40 kilogramov a hrozilo, že bez lekárskej starostlivosti neprežije. Po tom, čo skončil v nemocnici a na liečení, sa ho v auguste 2023 ujali sociálni pracovníci z Centra pre sociálne inovácie, aby mu pomohli postaviť sa na vlastné nohy. „Dnes sa mi minulosť javí ako zlý sen,“ priznal Danny, ktorému sa život otočil o 180 stupňov. Vďaka pomoci získal nielen strechu nad hlavou a prácu, ale začal študovať a najdôležitejšie je, že je už viac ako 30 mesiacov čistý. Vyzerá a cíti sa ako úplne iný človek.