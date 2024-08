Marek Rozkoš o konci v Dunaji: Odchádzalo sa mi ťažko. S Kristínou sme sa vedeli na seba napojiť

Kristína je jeden veľký profík, ale je to aj úžasný človek, povedal herec.

Mali mať šťastný koniec, no nestalo sa tak. Kristína Svarinská a Marek Rozkoš hrali v seriáli Dunaj, k vašim službám od začiatku dvojicu, ktorej všetci fanúšikovia držali palce. Na konci šiestej série schytal mladý Peter Kučera, ktorého hral práve Marek, guľku od nenávideného Waltera a nikto netušil, ako to s ním dopadne. Teraz už diváci vedia, že jedna z najobľúbenejších postav v seriáli končí. Marek Rozkoš priznal, že z Dunaja sa mu neodchádzalo ľahko a jeho posledný natáčací deň bol vraj plný emočných zvratov.

Ako reagoval na Petrov koniec

„Som si nemyslel, že mi to bude až tak chýbať, ale chýba mi to veľmi a viem, prečo mi to chýba,“ priznal v rozhovore pre Markízu Marek Rozkoš, ktorému natáčanie seriálu nechýba len pre samotnú prácu, ale najmä kvôli ľuďom, s ktorými mohol pracovať. „Aj vďaka nim som si k tomuto projektu vybudoval taký vzťah,“ povedal herec, ktorý vysvetlil, že seriál nenatáča už od marca. O tom, že jeho postava Petra Kučeru dostane stopku, sa dozvedel už pol roka predtým.

„Samozrejme mi to bolo ľúto v tom prvom momente, ale zase na druhej strane rozumiem, ak dramaturgicky tí tvorcovia potrebujú príbeh inam posunúť. To je prirodzený vývoj,“ povedal otvorene Marek Rozkoš, ktorý priznal, že postavu Petra si veľmi obľúbil a to najmä pre jeho zásadovosť a tvrdohlavosť. V seriáli dal podľa jeho maximum, hoci posledné natáčanie nebolo jednoduché.

Posledná klapka

V ten deň práve prišiel z hokejového turnaja a jeho emócie boli ako na horskej dráhe. V tom momente mu pri natáčaní pomohlo najmä to, že sa na jeho poslednú klapku prišla pozrieť aj jeho najbližšia kolegyňa Kristína Svarinská. „Vedel som, že tam niekde je a to mi pomohlo sa ešte viac emočne zaangažovať,“ priznal Marek Rozkoš, ktorý venoval svojej seriálovej partnerke krásny odkaz a ona mu slová opätovala.