Mama ju v detstve vykrmovala, zdala sa jej nezdravo chudá. Claudia Schiffer dodnes miluje jedno jej jedlo

V detstve jedla stále dookola jedno a to isté jedlo.

Rodáčka z nemeckého mesta Rheinberg, ktorá túžila pôvodne po právnickej kariére a chcela pracovať u svojho otca, vyzerá aj po päťdesiatke božsky. Stále sa môže pochváliť dokonalým telom, ktoré by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička.

Významný podiel na tom, ako dnes supermodelka Claudia Schiffer vyzerá, má však zdravý jedálniček. Pritom málokto tuší, že v detstve ju mamička doslova vykrmovala, lebo sa jej dcéra zdala príliš štíhla. V rozhovore pre magazín Harper's Bazaar Claudia prezradila, o ktoré jedlo išlo a tiež to, že ho miluje dodnes.

Starnutie ju netrápi

Slávna blondínka a múza návrhára Karla Lagerfelda oslávila 25. augusta už päťdesiate štvrté narodeniny, no tento vek by jej tipoval asi len málokto. V 90. rokoch patrila spolu s ďalšími supermodelkami ako Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Lindou Evangelistou a Tatjanou Patitz do takzvanej "Veľkej šestky", skupiny, ktorá zahŕňala tie najväčšie mená vtedajšieho modelingu.

A hoci je aj dnes hviezdou svetového modelingu, tie doby, kedy si pripadala ako superstar, sú podľa nej už dávno preč. Starnutie ju vraj vôbec netrápi a berie ho ako prirodzenú vec.

Dookola jedno jedlo

Napriek zrelému veku vyzerá stále fantasticky a štíhlou postavou, ktorú má už od detských čias, sa môže pochváliť aj v súčasnosti. Pritom dodnes vraj nedá dopustiť na jedno jedlo, ktorým ju mamička vykrmovala ako malé dievčatko. Mala totiž strach, že Claudia neje dostatočne veľa a že je príliš štíhla.

A pretože milovala bolonské špagety, jej mama ich pre ňu varila každý deň. To jedlo sa jej nikdy neprejedlo a slávna modelka ho miluje aj dnes. „Varím ho s bio datľovými paradajkami, mletým hovädzím mäsom, cibuľou, cesnakom, červeným vínom a trochou kečupu,“ prezradila kedysi v rozhovore pre denník The Guardian s tým, že so špagetami sa jej spája aj jedna spomienka.

Keď bola v 90. rokoch v Taliansku na večeri v dome módneho návrhára Valentina, tá spomienka sa jej vryla do pamäti. „Spomínam si, ako som jedla špagety pomodoro a pomyslela som si: To je jedlo priamo z neba,“ dodala s úsmevom slávna modelka.