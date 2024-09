Každé narodeniny jej poslal kvety, hoci ju nepoznal. Dara Rolins našla lásku tesne pred päťdesiatkou

To, čo ste na partnerovi spočiatku milovali, ste po určitej dobe začali neznášať. Táto vec sa stala mnohým ľuďom a pri svojich bývalých frajeroch si ju uvedomila aj speváčka Dara Rolins. Je však presvedčená, že tentokrát je to iné. Bývalý český futbalista a viceprezident talianskeho klubu Juventus FC Pavel Nedvěd je vraj jej osudovým mužom. Jeho cesta do jej srdca však nebola jednoduchá a musel o ňu zabojovať.

Netušila, o čom sa budú rozprávať

Dara sa o Pavlovi dozvedela od spoločnej kamarátky. „Vždy mi hovorievala, že má pre mňa slabosť a že sa mu páčim. Ja som si z toho robila srandu, nebrala som to vážne,“ spomínala pre iDnes Dara Rolins, ktorá dostávala od známeho futbalistu štyri roky na každé narodeniny kvety a šampanské. „Pritom sme sa nepoznali,“ spomínala s úsmevom na tvári speváčka, ktorú nakoniec kamarátka presvedčila, aby s Pavlom išla aspoň na jednu kávu. Na stretnutie v Taliansku, kde Pavel býva, sa netešila.

Netušila, o čom sa budú rozprávať. „Viezol ma môj kamarát, ktorému som oznámila, že pribrzdíme na dohodnutom mieste, vypijeme si kávu s Pavlom Nedvědom a zase pôjdeme,“ spomínala na svoj pôvodný plán. Dopadlo to inak. Po káve išli aj na večeru, bavili sa, smiali sa, no aj tak si bola istá, že tam to skončí. „Myslela som, že tým to vyšumí, nebola som hneď zamilovaná,“ priznala Dara Rolins. Bývalý futbalista to ale nechcel nechať len tak.

Nikto o tom nevedel

Pavel jej začal telefonovať, písať a Dara sa pomaly poddávala, aj keď sa bránila. „Pýtal sa ma napríklad, či mám pekný deň a bol trpezlivý. Ja som dva dni neodpísala, ale on to nevzdával,“ prezradila o nesmelých začiatkoch. Až po čase si uvedomila, že sa pri každej jeho správe a každom jeho telefonáte usmieva.

O dva mesiace neskôr sa stretli v Taliansku opäť a do diára si v ten deň napísala, že strela svojho osudového muža. O novej láske ale pol roka mlčala. „Sú veci, ktoré si človek chce aspoň chvíľku nechať pre seba. Ja som vedela, že to tak nebude večne. O to viac som necítila potrebu niekomu niečo hovoriť. Bolo mi pekne práve a presne preto, že o tom nikto okolo nevedel,“ spomínala speváčka, ktorá si prvýkrát užila začiatky vzťahu mimo očí verejnosti, bez publika a médií.

Vzťah na diaľku?

V momente, keď dvojica zverejnila svoj vzťah na sociálnych sieťach, všetkých zvedavcov zaujímalo, ako dokážu dve známe osobnosti zvládnuť vzťah na diaľku. Tí menej prajní dávali Dare a Pavlovi len niekoľko mesiacov.