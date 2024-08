V deň jej smrti sa jej už nedovolal. Pravou láskou princeznej Diany bol chirurg, ktorého si chcela vziať

Nebol to ani jej prvý partner, princ Charles, ani obchodník Dodi al-Fayed, s ktorým zahynula pri autonehode v Paríži. Jedinou skutočnou láskou princeznej Diany mal byť nenápadný pakistanský chirurg Hasnat Khan. Tajne sa stretávali dva roky – veľa času trávili v Kensingtonskom paláci, kde sa ukryli pred novinármi a keď sa odvážili ísť von, Diana mala na hlave tmavú parochňu a slnečné okuliare. Hovorila mu „pán božský“, túžila si ho zobrať za muža a bola ochotná s ním odísť aj do Pakistanu, kde by mali pokoj od médií. Bol podľa nej jej jedinou šancou na normálny život, ďaleko od kráľovskej drámy.

Meno na topánkach

V čase, keď stretol princeznú Dianu, bol Hasnat skromne plateným začínajúcim chirurgom v Londýne. Pracoval 90 hodín týždenne a jediné, čo chcel robiť po práci, bolo prísť do svojho jednoizbového bytu a poriadne sa vyspať. Hasnat spoznal Dianu tri roky po rozchode s princom Charlesom, keď prišla navštíviť do nemocnice manžela svojej priateľky Oonagh Toffolovej.

Joe v nemocnici podstupoval operáciu srdca a medzi jeho lekárov patril aj Hasnat. Keď odišiel z miestnosti, princezná Diana vraj zajačala od radosti ako školáčka. Obrátila sa na svoju kamarátku a povedala: „Oonagh, nie je nádherný? A jeho meno je Hasnat Khan, má to napísané na topánkach.“

Pán božský

Princezná Diana chodila po tomto stretnutí do nemocnice počas troch týždňov každý deň. Tvárila sa, že chodí za chorým priateľom, no jej prioritou bol doktor Hasnat. Raz sa ocitli sami v nemocničnom výťahu a práve vtedy vystrelil Amorov šíp aj do doktorovho srdca. Zamilovali sa do seba a princezná Diana nedokázala zabudnúť na jeho tmavohnedé oči. „Myslím, že som stretla svojho pána božského,“ hovorila svojej priateľke Simon Simmonsovej.